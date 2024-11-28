129 genç daha icazet alarak 'Hafız' oldu

Elazığ İl Müftülüğüne bağlı Yatılı Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 73 erkek öğrenci için, İzzetpaşa Camii’nde “Hafızlık İcazet Merasimi” düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Hafızlık Merasiminde konuşmalar yapıldı. Reisül-Kurra vekili Mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi Musa Çoşkun hafızlar için dua etti. Program hafızlığını tamamlayanlara protokol tarafından diploma ve hediyelerin verilmesi ile sona erdi. Törene çok sayıda davetli katıldı. Haber Merkezi

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