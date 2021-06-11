"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

2 milyon 607 bin aday YKS'ye başvurdu

11 Haziran 2021, Cuma 11:42
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.

Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.

Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."

En çok aday Anadolu lisesinden

2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:

"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı diledi.

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müsilajın insan sağlığına etkileriyle ilgili bu uyarılara dikkat!

    Yoldaki su birikintisi nedeniyle kaza yapanlara ilişkin karar

    Zahid Quraishi, ABD'nin ilk Müslüman federal yargıcı oldu

    Koca: Ulaşımda çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşılanacak

    Marmara'dan 733 metreküp müsilaj temizlendi

    Türkiye 3 puanla başlamak istiyor

    47. G7 Zirvesi başladı

    Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 647. gününde

    2 milyon 607 bin aday YKS'ye başvurdu

    Hindistan'da ölü sayısı 363 bini aştı

    Skandal sözlere ortak tepki

    Eğitimde eşitsizlik daha da yükseldi

    Cumhurbaşkanının talimat vermesi mi gerekti?

    Fakirden alıp zengine veriyor

    "Biden baskı yapmadı"

    Tartışmalı WhatsApp yasası Almanya Federal Meclisinden geçti

    Koca: Gıda üretim-dağıtım sektörüyle kafe, lokanta çalışanları da aşılanacak

    Kanada Başbakanı'na İslamofobi ile mücadele için zirve düzenlemesi çağrısı

    İsrail, akşam namazı kılan Filistinlilere saldırdı

    ABD'den Yemen'deki Husilere destek verenlere yaptırım kararı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Skandal sözlere ortak tepki
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sine-i millet ve ara seçim
    Osman ZENGİN

    Cevşen’i, bir defada okuyamıyor muyuz?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    HSK ve güvenlik soruşturması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Siz de Haziran’ın gelişinden tedirgin misiniz?
    Risale-i Nur'dan

    Denizlerden sor, bak ne diyor?
    Faruk ÇAKIR

    Unutulan ‘düşman’
    Genel

    Cumhurbaşkanının talimat vermesi mi gerekti?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.