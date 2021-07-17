"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 TEMMUZ 2021 PAZAR - YIL: 52

25. Barla Hanımlar Okuma Programı

17 Temmuz 2021, Cumartesi
25. Barla Hanım Okuma Programı bu senede 3-8 Temmuz tarihlerinde Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Toplanıp gelmişler uzak illerden

Hakk’ın nuru akar hâlis dillerden

Muhabbet fışkırır tüm gönüllerden

Barla dağlarına bayram mı gelmiş?


Kimisi sâbidir aklı başında

Kimisi yetmişlik, yirmi yaşında

Uhuvvet var toprağında taşında

Barla bağlarında goncalar açar.

 

Daha söylemeye takatim yetmez

Nur olmazsa burda bülbüller ötmez

Sizi görmeyince hasretim bitmez

Barla’mıza hoş geldiniz kardeşler.

Nurten Keskin YANMAZ

***

25. Barla Hanım Okuma Programı bu senede 3-8 Temmuz tarihlerinde Yeni Asya Vakfı Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Programa muhtelif illerden katılan abla ve kardeşlerimiz oldu. Ankara, İstanbul, Ordu, Malatya, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Yalova, Nevşehir, Kahramanmaraş-Elbistan, Eskişehir, Erzincan, Kayseri, Çorum, Batman, Isparta, Afyon, İzmir il ve ilçeleriyle yaklaşıp 150  kişiyi buldu. Bu uhuvvet çemberinde günlerin nasıl geçtiğini anlamıyor bile insan. Hepsinin bir tek gayesi vardı: “İmanlarını kurtarmak niyetiyle Risale-i Nur’u okumak ve rızâ-yı İlâhî için iman ve İslâmiyete Risale-i Nur’la hizmet etmek.” (Tarihçe-i Hayat) 

Nur’un şefkat kahramanları olarak İlk medrese-i Nuriye olan Barla’da buluşmak: Dersler, müzakereler, fikir teatileri, ve tefekkür gezileri yapmanın tadı bir başka oluyor. Hatta bir ablam diyor “Bu Barla programları anlatılmaz yaşanır”. Programımıza Hasan Şen Abimiz de akşamları ders ve şiirleriyle destek verdi.

Risale-i Nur derslerimizin yanı sıra tefekkür gezilerimizde de İzmir Medrese Talebelerinden bir kardeşimiz rehberlik yaptı. (Rehberle gezmenin de ayrı bir tadı oluyormuş) Afyon, Burdur, Isparta yakın mahal ev sahibi olarak, hoşamedi için ikramlarıyla bizleri taltif ettiler. 

Tabiî programın bize en güzel iki hediyesi de Nevin Kutlular ve yurtdışından bir kardeşimizin de programımıza katılmaları oldu. Her ablamız özeldir, fakat bir dâvâ adamı olan Mehmet Kutlular’ın hanımı Nevin Abla gibi bir kahramana kolay rastlanılmaz. Tam bir sadâkat ve sebat abidesiydi. Dâvâsı büyük olanın derdi de büyük olur derler. Mehmet Kutlular da öyle bir dâvâ adamıydı. Yanında her zaman ve şart altında, sağlığında, hasta olduğu günlerde Nevin Ablamız vardı. Daha pek çok söylenecek ibret alınacak hadiseler var, ama kısa kesiyorum. 

Rabbim Kutlular Abimin ruhunu şad eylesin. Nevin Ablamın hizmetlerini kabul eylesin.

Bir diğer hediye ise Yurtdışından gelen bir kardeşimizdi. Henüz Rusya’da Risale-i Nurlar’ın okunmasının yasak olduğunu ve daha ne kadar böyle devam edeceğini sorgulayınca, kahraman ablalarımızdan biri, derdin devasını Risale-i Nur ‘dan gösterdi. Ve kardeşimiz okumaya başladı: “Bu kışın devamına ihtimal verebilir misin? Her kışın bir baharı, her gecenin bir neharı vardır. (Tarihçe-i Hayat) 

Üstadımın himmeti, şahs-ı manevinin duâsıyla Barla Programı’ndan 1-2 gün sonra bir müjde geldi “Rusya temyiz mahkemesi, Risâle-i Nurlar’ın şimdiye kadar aleyhinde verilen kararlar haksızdır.” Hükmüyle aleyhte açılan dâvâların hükmünü bozarak, Risâle-i Nurlar’ın serbestiyeti hakkında isabetli karar verdi.

Ve bir programın daha sonuna gelmiştik. Kendileri Nur, okudukları Nur olan ve bu güzel Nur menzilinden ayrılmak biraz zor olsa gerek .

Uhuvvetin, muhabbetin adresi olan Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirdiğimiz Nur’un Şefkat kahramanlarıyla yapılan 25. Barla Okuma programı Barla’nın yüzünü ak etti.

Programı organize eden İzmir Yeni Asya Hanım Okuyucuları’ndan, bizi en nadide şekilde ağırlayan Demirdöğmez ailesinden ve emeği geçen bütün abla ve kardeşlerimizden Allah Razı olsun. 

Bir sonraki geleneksel Barla Hanım Okuma Programı’nda görüşmek dileğiyle.

YAZAR: ZEHRANUR YILDIZ

Okunma Sayısı: 774
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çözümün ilk şartı hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı

    Almanya’da ölü sayısı 141'e yükseldi

    STK’lar: OHAL değil demokrasi istiyoruz

    Terör örgütü YPG/PKK'nın kazdığı tüneller ortaya çıktı

    Son 24 saatte 7 bin 666 vaka gözlemlendi

    'Gidişat iyiye alamet değil'
    📷

    İştahlandıran görüntüler Ege'den

    Dünya genelinde aşılama sürüyor: Türkiye'de ve dünyada son durum?

    Salgın önlemleri gölgesinde Kabe'de ilk tavaf gerçekleşti

    Kurban Bayramı'nda ülke genelinde hava nasıl olacak?

    Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos’ta

    Tarihî bir hataya imza attılar

    Muhasebe zamanı

    Sel felâketinin yıkımı sürüyor: Ölü sayısı 150’yi aştı

    Kanadalılara ‘birlikte mezar arama' çağrısı

    Almanya’daki sel afetini anlattılar: 'İlk defa böyle bir şey gördük'

    Moise suikastına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

    Almanya’daki selde ölü ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor

    Bakan Selçuk: Okullarımızı 6 Eylül'de açacağız

    Kontrol altına alınmaya çalışılıyor: Mersin'deki orman yangınına 3. gününde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adalet ve vicdan adına
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Minberi ağlattılar
    Faruk ÇAKIR

    Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çözümün ilk şartı hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı
    Risale-i Nur'dan

    Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
    M. Fahri UTKAN

    Ebeveynin çocuklara aşırı ilgisi / ihtimamı
    Genel

    Almanya’da ölü sayısı 141'e yükseldi
    Adnan NACİR

    Beyinler göçü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.