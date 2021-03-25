3 ilde eğitime kar arası

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde bugün olmak üzere 1 gün, Ahırlı ve Derbent ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildiğini açıkladı.

Dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Meram ilçesinde ise taşıma sistemindeki okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacak. Sputnik’deki habere göre Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim- öğretime bir gün ara verildi.

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