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10 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan Uluslararası Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu

09 Kasım 2021, Salı 21:47
Karaman'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Kemal Arslan, çevrim içi yapılan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi oldu.

Babası tır şoförü ve annesi ev hanımı olan, henüz birinci sınıf öğrencisiyken Karaman Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan Arslan, dünya genelinde 11 bin 742 öğrencinin katıldığı yarışmada, kendi kategorisindeki tüm sorulara doğru yanıt vererek birinciliği elde etti.

Hem ailesini hem de öğretmenlerini gururlandıran Arslan, bu başarıya çalışarak, emek vererek ulaştığını söyledi.

Birinciliği elde ettiği için mutlu olduğunu vurgulayan Arslan, "Neredeyse birinci olamayacaktım. Yanlışım var mı diye baktım. Bir soruyu düzeltip sonra tamamladım ve birinci oldum. O soruyu yanlış yapsaydım belki yüzüncü olacaktım. Matematikte iyi olduğum için kısa sürede soruları yaptım. Büyüyünce bilim insanı olmak istiyorum." dedi.

'Matematik konusunda en çok desteği veren babamız'

Anne Dilek Arslan da Kemal'in şampiyon olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Oğluna çok inandığını söyleyen Arslan, şöyle konuştu:

"Biz ona inandık, o da bunu başardı. Kemal tek çocuğumuz. Babamız tır şoförü, yurt dışında çalışıyor. Bense ev hanımıyım. Babamız Kemal'i çok destekledi. Matematik konusunda en çok desteği veren babamız. Babasının sayesinde o da matematiği çok sevdi. Öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz."

Kemal Arslan'ın Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulundaki sınıf öğretmeni Fadim Dönmez Atılgan ise, onun diğer öğrencilere göre farklı olduğunu söyledi.

Kemal'in 1.sınıfta BİLSEM sınavlarında başarılı olarak burada eğitim görme hakkı kazandığını, olimpiyatlara BİLSEM'de hazırlandığını anlatan Atılgan, şunları kaydetti:

"Bizim de desteğimizle kendi içindeki cevheri ortaya çıkardı. Kemal dünya şampiyonu olunca çok gururlandım. Onun için de bu başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özgüveni açısından bu başarı çok önemli. Kemal, kendi yaş gurubu içerisinde birinci oldu, kendisine verilen soruları 27 dakika içerisinde yanlışsız bitirdi."

Okul Müdürü Özcan Üstün de yarışmada birinci olan Arslan'a akıllı saat hediye ederek, başarılarının devamını diledi.

AA

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