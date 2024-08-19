5 yılda 2.3 milyon üniversiteli okulu bıraktı

Son 5 yılda 2.3 milyon üniversite öğrencisinin okulu bıraktığını ve 2023 yılında ise 617 bin 250 öğrencinin eğitimine son verdiğini belirten Kış, “Bu AK Parti hükümetinin yanlış ekonomi politikalarının gençlerin hayallerine nasıl ket vurduğunun bir göstergesidir. Ülke genelinde ve Mersin’de yurt kapasitelerinin artırılması, mevcut yurtların iyileştirilmesi ve öğrencilere kira destek programlarının acilen başlatılması gerekmektedir” diye konuştu.

Sorunlarına acil çözüm gerekiyor Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerinin barınma ve geçim sorunlarına dikkat çekerek iktidara acil çözüm çağrısında bulundu. Kış, “Bakanlığı ve milletvekillerini bu konuda ortak akıl ile hareket etmeye ve üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için adım atmaya davet ediyorum. TBMM’nin asli görevi, bu soruna acil bir çözüm bulmaktır” dedi. CHP’li Kış, üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar için iktidara çağrı yaptı. Kış, “Çocuklarımız büyük bir özveriyle üniversiteye hazırlanıyor, ancak geçim ve barınma kaygılarıyla sınavlarına giriyorlar. Sınavı kazansalar bile, şehir dışında bir üniversite kazandıklarında ailelerine maddi ve manevi bir yük yüklüyorlar” diyerek, bu durumun hem öğrenciler hem de aileler üzerinde yol açtığı baskıya dikkat çekti. Haber Merkezi

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