675 bin çocuk eğitim dışında kaldı

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için seferberlik ilan eden Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hedefleri tutmadı.

Beş yaşındaki her 10 öğrenciden dördü okula kayıt olmazken, dört yaşındakilerin yüzde 83’ünün, üç yaşındakilerin de yüzde 94’ünün okul kaydı yapılmadı. Okul çağındaki 6-17 yaş arası 675 bin çocuk ise eğitim dışında kaldı. T24’ün haberine göre, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG), Eğitim İzleme Raporları 2021 kapsamında hazırladığı, “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” raporu, Millî Eğitim Bakanlığı’nın hedeflerin gerisinde kaldığını ortaya koydu. Salgın sürecinde uzaktan eğitimle öğrencilerin eğitim ve sosyal hizmetlere erişim durumunun değerlendirildiği raporda, okullaşma oranlarına ilişkin çarpıcı rakamlar yer aldı. Raporda 2020-2021 eğitim-öğretim dönemindeki okullaşma oranlarının “kaygı verici” bulunduğu belirtildi. Haber Merkezi

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