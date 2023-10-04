685 bin üniversiteli kayıt sildirmiş

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, barınma krizinin, yüzbinlerce öğrencinin örgün eğitim hayatını sonlandırdığını söyledi. 5 yılda 685 bin üniversite öğrencisi kayıt sildirmiş.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son beş yılda 685 bin 257 öğrencinin üniversiteden kaydını sildirdiğini açıkladı. Bu öğrencilerden 409 bin 788’inin yeniden bir yükseköğretim programına kayıt yaptırdığını belirten Tekin, bu kayıtlardan kaçının ise Açıköğretim Fakültesi’ne yapıldığı bilgisini paylaşmadı.

T24’ün haberine göre, Tekin’in cevabını değerlendiren CHP’li Aliye Timisi Ersever, “Bakanlığın paylaştığı veriler kısıtlı da olsa, barınma krizinin yüzbinlerce üniversite öğrencisinin örgün eğitim hayatını sonlandıracak düzeye ulaştığını görüyoruz” dedi.

Haber Merkezi