750 soruluk 4. destek paketi

MillÎ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1. Soru Destek Paketi’nin 9 Nisan’da, 750 soruluk 2. Soru Destek Paketi’nin 27 Nisan’da, 750 soruluk 3. Soru Destek Paketi’nin ise 8 Mayıs’ta yayımlandığı hatırlatıldı.

750 soruluk 4. Soru Destek Paketi’nin de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesi ‘http://odsgm.meb.gov.tr’den bugün erişime açıldığı belirtildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12. sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk” dedi

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