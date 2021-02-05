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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

8,5 milyon öğrenci derslere cep telefonundan katıldı

05 Şubat 2021, Cuma
MEB istatistiklerine göre, 8,5 milyonu aşkın öğrenci dersleri cep telefonundan takip etmeye çalıştı. Bilgisayar veya tablet ile EBA’ya giriş yapanların oranı ise yüzde 38’de kaldı.

RECEP GÖREN - ANKARA

İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları gündeme taşıdı.

MEB istatistiklerine göre öğrencilerin yüzde 9’unun EBA’ya girerken tablet, yüzde 29’unun bilgisayar kullandığını, öğrencilerin yüzde 62’sinin ise dersleri küçük cep telefonu ekranından takip etmeye çalıştığını belirten Adıgüzel, “Mart 2020-Ocak 2021 tarihlerini kapsayan dönemde, 8,5 milyonu aşkın öğrenci derslere cep telefonundan katıldı. Bilgisayar veya tablet ile EBA’ya giriş yapanların oranı ise yüzde 38’de kaldı. İnterneti ya da cihazı olmadığı için EBA’ya hiç giriş yapamayan 6 milyona yakın öğrencinin varlığı bir tarafa, EBA’ya giriş yapabilen öğrencilerin de yüzde 62’si de küçük cep telefonu ekranından derslerini takip etti. Aynı hanedeki 3-4 öğrencinin bir cep telefonunu paylaşmak zorunda olduğu bir ortamda, öğrenciler küçücük bir ekrandan, sınırlı mobil internet ile eğitimden ne kadar verim alabilmiştir?” diye sordu. MEB EBA’nın 2020’de dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim internet sitesi olduğunu söylendiğini ifade eden Adıgüzel, “Bununla övünmeden önce cevap verilmesi gereken asıl soru bu öğrencilerin kaçı online eğitime düzenli olarak, öğrenme ortamına uygun koşullarda devam edebilmiş? MEB, ihtiyacı olan her öğrenciye bir tablet/bilgisayar ve ücretsiz internet sağlamadığı sürece, bu sayıların hiçbir anlamı yoktur” dedi. 

“İHTİYAÇ 6 MİLYON, DAĞITILAN 500 BİN”  

Adıgüzel, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Bu süreç bize şunu öğretti. Evinde bilgisayarı, tableti, sabit interneti olan çocuklar bir adım öne geçerken, fatura yoksul, dar gelirli ailelerin çocuklarına kesildi. Türkiye’de bilgisayar sahiplik oranı yüzde 44’e gerilemiş durumda. MEB’in verilerine göre de bilgisayarla EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 29. Yani öğrencilerin çoğunluğu 10 inç ve altında bir bilişim ürünü ile derslere katılmaya çalışmış. Oysa boyut itibariyle küçük olan cep telefonu ekranına uzun süre bakmak gelişim çağındaki çocuklar için göz ve duruş bozukluklarına yol açabileceği gibi, cep telefonu kullanımı derslere etkin katılım, odaklanma gibi konularda da yetersiz bir eğitim aracıdır. Bu somut sorun ve verilere rağmen, bugüne kadar yalnızca 500 bin tablet dağıtılmış. 6 milyon öğrencinin eğitime erişemediği, erişenlerin de yüzde 60’ından fazlasının uygun bir cihaza sahip olmadığı düşünüldüğünde dağıtılan bu tablet miktarı yeterli olmaktan çok uzaktır”

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