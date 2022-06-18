84 yaşında YKS'ye girdi

Güzel Sanatlar Fakültesinde okumayı hedefleyen Güneş Önürme, "Benim sanata karşı çok ilgim var. En başından beri Güzel Sanatlar Fakültesinde okuma hayalim vardı. İnşallah alacağım puana göre bu belli olacak." dedi.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan Güneş Önürme, 84 yaşında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Yarım bıraktığı eğitimini tamamlamak için 2013'te Mesudiye Halk Eğitimi Merkezine başvurarak önce okuma-yazma öğrenen Önürme, ardından ilkokul, ortaokul ve son olarak da ocak ayında lise diplomasına kavuştu.

Müracaatta bulunduğu YKS'ye Altınordu Başöğretmen Anadolu Lisesinde giren Önürme, sınav dolayısıyla geceyi büyük bir heyecanla geçirdiğini belirterek, buraya kadar gelebilmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Sınava girerek amacına ulaştığını dile getiren Önürme, okumanın yaşı olmadığını gösterdiğini, yaptığının da herkese örnek olmasını istedi.

Önürme, çocuk yaşlarda yarım kalan eğitim serüvenine 2013 yılında yeniden başladığını anımsatarak, "Ben, 'üniversite sınavına mutlaka gireceğim.' dedim ve azmettim. Bugün buradayım, inşallah başarılı olurum." ifadelerini kullandı.

Okuma aşkının içinden geldiğini anlatan Önürme, "Bir Mesudiyeli olarak okumaktan ve bu sınava da girmekten dolayı gurur duyuyorum. Biz azimliyiz. Herkesin de böyle olmasını çok isterim." dedi.

Önürme, sınavda başarılı olmak için elinden geleni yapacağının altını çizerek, genç öğrencilerle aynı heyecanı yaşadığı ve aynı sırayı paylaşacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Sınavı kazanması durumunda Güzel Sanatlar Fakültesinde okumak için hazırlık yapacağını anlatan Güneş Önürme, "Benim sanata karşı çok ilgim var. En başından beri Güzel Sanatlar Fakültesinde okuma hayalim vardı. İnşallah alacağım puana göre bu belli olacak." diye konuştu.

Önürme, gençlere tavsiyelerde de bulunarak, "Herkes okusun. Okumak çok güzel. Ben okuyarak kendimi daha çok geliştirdim. Mesudiye'de beni gören birçok genç yeniden okula başladı. Gençler bazen bana, 'Sizi gördükten sonra bizim azmimiz arttı.' diyorlar. Bunun üzerine yeniden okula kaydını yaptıranlar da oldu." diye konuştu.

18 torunu bulunan Güneş Önürme, açıklamasının ardından kimlik kontrolünden geçerek sınav salonuna alındı.