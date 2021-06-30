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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

ABD’de Müslüman gençlere burslu eğitim

30 Haziran 2021, Çarşamba 17:00
ABD’de Müslüman gençlere, kitap yazma ve resimleme (illüstrasyon) üzerine ilk defa burslu eğitim verileceği duyuruldu.

Doris Duke İslâm Sanatları Vakfının (DDFIA) Building Bridges Program (Köprüler Kurma Programı) tarafından sağlanan fon ile Müslüman genç yazar ve illüstratörler için verilecek 2 yıllık burslu eğitim projesi tecrübeli yazarların katılımıyla tanıtıldı.

Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi adına Müslümanların kültürel faaliyetlerini destekleyen DDFIA’nın burs programına seçilecek 16 genç için, Müslüman olmak, 18 yaşını doldurmak, ABD veya Kanada’da yaşıyor olmak gibi ön şartların olduğu belirtildi.

Çocuklara İslâm dinini otantik hikâyelerle anlatan kitaplar yazacak Müslüman yazarlar yetiştirmeyi amaçlayan programla, çocuk yayıncılık endüstrisindeki Müslümanlara yönelik önyargıların giderilmesine hizmet eden bir misyonun da hedeflendiği kaydedildi.

AA

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