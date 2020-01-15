Açıköğretim’den sınav eziyeti

Açıköğretim’e devam eden öğrenci sayısı, örgün öğretimin yaklaşık iki katına çıktı.

YÖK verilerine göre Açıköğretim’deki öğrenci sayısı 3 milyon 880 bin, örgün eğitime devam eden öğrenci sayısı ise 2 milyon 647 bin. Özellikle son yıllarda Açıköğretim öğrenci sayısındaki bu artışta, lisans mezunlarına tanınan sınavsız ikinci üniversite hakkı etkili oldu. Gazete Duvar’dan Sinan Saygılı’nın haberine göre, Açıköğretim’in dönem sonu sınavları ise bu hafta sonu yapılacak. Ancak sınavın iki ayrı merkezde yapılıyor olması, öğrencilerin şikayetine sebep oluyor. Sınav, sabah 09.30 ve 14.00 olmak üzere iki ayrı oturumda yapılıyor. Meselâ Sosyoloji bölümüne devam eden öğrenciler 1. sınıfta 6 dersten sorumlu.