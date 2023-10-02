ALES 19 Kasım’da yapılacak

ÖSYM tarafından 19 Kasım’da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) için başvurular devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 9 Ekim’e kadar sınava başvurabilecek.Sınava başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak “https://ais.osym.gov.tr” internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek. Adaylar, 19 Kasım’da yapılacak ALES’e ilişkin kılavuza ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek.

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