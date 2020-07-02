ALES için yeniden başvuru alınacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart’ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz’da yeniden başvuru alınacak. Adaylar başvurularını, 6 Temmuz’da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi “https://ais. osym.gov.tr”den yapabilecek. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz’da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59’da sona erecek. AA

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