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3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

ALES için yeniden başvuru alınacak

02 Temmuz 2020, Perşembe 17:00
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için yeniden başvuru alınacağını bildirdi.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 13-23 Mart’ta başvuruları alınan ALES/1 için 2-6 Temmuz’da yeniden başvuru alınacak.

Adaylar başvurularını, 6 Temmuz’da mesai saati bitimine kadar ÖSYM sınav koordinatörlükleri veya aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi “https://ais. osym.gov.tr”den yapabilecek. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz’da ödenecek. Ödeme süresi, banka şubesinden yapacak adaylar için 7 Temmuz mesai saati bitiminde;

ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı veya banka kartı ile gerçekleştirecekler ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden yapacak adaylar için 7 Temmuz saat 23.59’da sona erecek.

AA

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