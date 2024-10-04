Ara tatil tarihleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. İlk ara tatil için 11-15 Kasım tarihleri belirlendi.

Öğrenciler 8 Kasım Cuma günü son derste çalacak zil ile beraber ara tatile başlayacak. Öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Yarı yıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

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