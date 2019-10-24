Araştırma görevlilerine müjde

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, “Türkiye’deki üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli öğretim elemanı yetiştirme projelerini uygulamaya koymaya ve ‘Akademi dostu YÖK’ anlayışıyla araştırma görevlilerinin uygulama esnasında karşılaştığı sorunlara insan odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz” ifadesine yer verildi.

YÖK tarafından yapılan toplantıda, devlet yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin sorunlarının değerlendirildiği bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı: “ÖYP ve öncelikli alanlar kapsamında atanan araştırma görevlileri ile 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun bulunduğu il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadroları 2547 sayılı kanunun 35’inci maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecek.” Karara göre 50/d statüsünde atanan araştırma görevlileri, talep etmeleri ve kaydolabilecekleri lisansüstü program olması şartıyla kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilecek. AA

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