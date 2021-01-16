Bakan Selçuk açık öğretim sınav tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Çevrim içi yapılacak Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları 25 Şubat, 2. dönem sınavları 25 Mart’ta başlayacak." dedi.
Selçuk, sosyal medya hesabından açık öğretim okulları sınavlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sınavların çevrim içi ortamda gerçekleştirileceğini belirten Selçuk, "Birinci dönem sınavları 25 Şubat'ta ikinci dönem sınavları 25 Mart'ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacak. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
AA