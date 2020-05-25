Bakan Selçuk'tan telafi eğitimlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla yüz yüze buluşmaya gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda video konferansla 14'üncüsü yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Mardin oldu.

Buluşmada "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha iyisini yapmaktaki çabaları için meslektaşlarına teşekkür etti.

Video konferansa Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'da yaz dönemindeki hazırlıklar için Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Selçuk, Deniz'in "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım." sözleri üzerine "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek." karşılığını verdi.

Telafi eğitimleri

Bakan Selçuk, buluşmada Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in de telafi eğitimine ilişkin sorusunu cevapladı. Sürecin izlendiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz."