"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bakan Selçuk'tan telafi eğitimlerine ilişkin açıklama

25 Mayıs 2020, Pazartesi 13:18
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslektaşlarıyla yüz yüze buluşmaya gidemediği illere dijital imkanlarla ulaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda video konferansla 14'üncüsü yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Mardin oldu.

Buluşmada "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha iyisini yapmaktaki çabaları için meslektaşlarına teşekkür etti.

Video konferansa Artuklu'dan bağlanan Nevin Çete'nin oğlu Deniz, EBA'da yaz dönemindeki hazırlıklar için Bakan Selçuk'a teşekkürlerini iletti.

Selçuk, Deniz'in "Siz bizi bizden daha çok düşünüyorsunuz. Ben yaz aylarını yok saymıştım. Sizin bu yaptığınız şey için minnettarım." sözleri üzerine "Bizim görevimiz çocuklarımıza hizmet etmek." karşılığını verdi.

Telafi eğitimleri

Bakan Selçuk, buluşmada Yeşilli ilçesinden Orhan Kesim'in de telafi eğitimine ilişkin sorusunu cevapladı. Sürecin izlendiğini aktaran Selçuk, şunları kaydetti:

"Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz."

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka!

    Yaylalarda kurtarma operasyonu

    İtalya, gençlerini uyardı

    Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

    Polonya'da ''maçlar seyircili oynansın'' talebi

    Brezilya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    ABD, Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'

    Duyuru

    Doç. Dr. Yakışık'ı çok duygulandıran ödev

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    'Salgın nedeniyle bize dava açılması hukuka aykırı'

    Kolombiya'dan müjdeli haberler

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı

    Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

    ABD'de ölü sayısı 98 bin 706'ya yükseldi

    Netanyahu hakim karşısına çıktı

    Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duyuru
    M. Said ZEKİ

    Bayramsız bir neslin feryadı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cevdet Paşa ve Mecelle
    Genel

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı
    Genel

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'
    Genel

    ABD, Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
    Genel

    Karadağ'da aktif vaka kalmadı
    Genel

    Brezilya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!
    Genel

    İsveçli telekom şirketinden '5G' açıklaması
    Genel

    İtalya, gençlerini uyardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.