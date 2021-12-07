Bu köylerde ana sınıfı açılabilecek

Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı.

Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Sputnik’deki habere göre Millî Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelen açıklamada, çocukların okul öncesi eğitime erişimlerini kolaylaştırmak için yeni bir adım atıldığı belirtildi. MEB’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Okul öncesi eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak için çok sayıda proje yürüten Millî Eğitim Bakanlığı, köy ve benzeri yerleşim yerlerinde ana sınıfı açılmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. Düzenlemeye göre, bu bölgelerde ana sınıfı açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısı 10’dan 5’e düşürüldü. Böylelikle çocukların okul öncesi eğitime erişimini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.” Haber Merkezi

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