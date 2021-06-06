Burs ve kredi ödemeleri başladı

Yükseköğrenim öğrencilerine Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine Haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını duyurdu. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanlar 6 Haziran, ‘2’ olanlar 7 Haziran, ‘4’ olanlar 8 Haziran, ‘6’ olanlar 9 Haziran, ‘8’ olanlar 10 Haziran’da ödemelerini alabilecek.