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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Bursluluk ve adaylık kaldırma sınavları ertelendi

21 Mart 2020, Cumartesi 20:02
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan’da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın 6 Haziran’a, öğretmen adaylarının katılacağı Adaylık Kaldırma Sınavı’nı ise 5 Temmuz’a ertelendiğini bildirdi.

Bakanlık, Nisan ayında yapacağı sınavları erteledi ve sınav takvimini yeniden oluşturdu. Bakan Selçuk, “25 Nisan’da yurt içi ve yurt dışında uygulanacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) 6 Haziran 2020’ye erteledik. Öğretmen adaylarımızın gireceği ve 25 Nisan’da yapacağımız Adaylık Kaldırma Sınavını da 5 Temmuz 2020’ye erteledik” diye konuştu.

AA

Etiketler: bursluluk, adaylık kaldırma sınavı, erteleme
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