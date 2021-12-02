Can Kardeş Aralık sayısı çıktı: Engellilik farkındalıktır

Can Kardeş 383. sayısında ‘Engellilik Farkındalıktır’’ diyor ve okurlarına “engelli” olmanın bir zenginlik olduğunu hatırlatıyor.

İrem Demir - İstanbul/Yeni Asya

Renkli Düşünceler yazarı İnci Karaman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, “Ben Engelliyim” başlıklı yazısında engelli bir öğrencinin sınıf arkadaşı ile yaşadığı ilginç olayı okurlarına aktarıyor. İsmail Tezer Arif’in Dünyası karakteri ile “şehadet” kavramını çok yönüyle anlatmaya çalışıyor. İlgiyle takip edeceğinize inanıyoruz.

BİR KİTAP YAZ

Hikaye köşesinde, Asuman Kocaman, iktisat ve tasarruf üzerine bir yazı kaleme aldı. Can Kardeş etkinlik sayfalarından Makas Eller’de, Şule Gülgün “sukulent”lerle bir faaliyet hazırladı. Bir bitkinin sorumluluğunu almak, düzenli olarak onunla ilgilenmek ve gelişimine şahit olmak ister misiniz? İşte size bir fırsat. Hem okuyun hem istifade edin. Can Kardeş Dergisi’nin yazar ve çizeri Berfin Karakoyun çocuklara mikrofon uzattı ve sordu: “Bir kitap yazsaydın bu ne hakkında olurdu?” Birbirinden ilginç ve tebessüm ettiren cevaplar sizi bekliyor.

SİBİRYA KURDUYLA TANIŞALIM

Hayvanlar Alemi’nde “Sibirya Kurdu” ile tanışmaya ne dersiniz? İrem Demir’in kaleme aldığı bu köşede hem soğuğa dayanıklı kürküyle, hem inatçı yapısı ve özgürlüğüne düşkünlüğü ile hem de zeki bir hayvan olan Sibirya Kurdu’nun özellikleri sizi hayli şaşırtacak. Üstelik “sosyal bir varlık” olan bu kurdun çocuklarla olan arasının iyi olması sizi daha da şaşırtacak.

ÇİZGİ KAHRAMANLARDAN OKURLARA MESAJLAR

Vız Vız Arı çok büyük bir sürpriz ile karşılaşıyor. Acaba bu sürpriz nedir? Uçan Çocuk’ta bayrak sevgisine vurgu yapılırken, İkizler’de “Sevgi Tohumu” konusu işleniyor. Ahmet Çakıl’ın hazırladığı mizah sayfası olan Şenlik’te birbirinden komik espriler yer alıyor. Asya ile Zamana Yolculuk’ta ünlü alim Doktor İbn-i Zuhr sayfaya konuk oluyor. Geleceğin genç yazar ve çizerlerin eserleri de geleceğe ışık tutuyor. Dahası; Fenlerin Dili,Hayvanlar Alemi, Resfecan’ın Maceraları, Origami, Gül Serisi, Bahçıvanın Not Defteri, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca minik okuyucularını bekliyor. Yani, Can Kardeş okumak için sebebiniz çok.