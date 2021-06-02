Can Kardeş'in 377. sayısı çıktı: Ağız ve Dişlerinize iyi bakın

CAN KARDEŞ HAZİRAN SAYISINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT ÇEKİYOR.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Can Kardeş, 377. sayısında “Diş Bakımı Dinimizin Emri” kapak başlığı ile karşınıza çıkıyor.

İnci Karaman’ın kaleme aldığı kapak dosyasında, ağız ve diş eğitimin dinimizdeki önemine dikkat çekilirken, sağlığın dişte başladığını ve dinimizin bundan asırlar önce insanların nazarına dikkat çektiği vurgulanıyor. Arif’in Dünyası’nda ise kahramanımız ve babası arasında ilginç bir diyalog geçiyor. Arif, babasının elinde gördüğü küçük ağaç parçasını merak ediyor. Bunun misvak olduğunu öğrenen Arif, babasından misvak kullanımı ve Peygamber Efendimizin (asm) bu konudaki tavsiyelerini merakla dinliyor. Hikâye köşesini yazarı Mehtap Yıldırım Yükselten, “Dişler Konuşuyor” başlıklı yazısında, dişlerin kendi aralarındaki konuşmalarına şahit olacaksınız. Bu ilginç diyaloğu kaçırmayın. Haydi dişlere kulak verin. Ne Haber köşesinde de Kübra Örnek Korkmaz, Diş Hekimi Mustafa Bilal Alkan ile ilginç bir söyleşi gerçekleştirdi. Diş bakımında nelere dikkat edilmeli, nelerden uzak durulmalı? Bütün soruların cevabını bu yazıda bulabileceksiniz. Haydi sayfaları çevirmeye başlayın.

BONCUKLARLA RESİM TAMAMLAMA

Şule Ünlü Gülgün’ün hazırladığı Makas Eller bölümünde, kolay malzemelerle eğlenceli bir faaliyet sizi bekliyor. Evinizdeki boncuk ve düğmeleri değerlendirmeye ne dersiniz? Kelime Dağarcığı köşesinde bu ay, “Binaenaleyh” kelimesinin anlamını İnci Karaman sizin için araştırıp kaleme aldı. Mihriban Sezer’in yazdığı, Ravzanur Güleçyüz’ün çizdiği, Origami köşesi yine çok eğlenceli. Papağan origamisi için hazır olun. Ayşenur Özer’in yazıp çizdiği Asya ile Zamana Yolculuk’ta Asya’nın konuğu ünlü hakan; Kanunî Sultan Süleyman... Bakalım aralarından ne tür bir diyalog geçmiş?

EVİNİZİN NEŞESİ; CAN KARDEŞ

Bu sayı İkizler, Uçan Çocuk, Vız Vız Arı yepyeni maceraları ile derginizde yerini aldı. Hatta, Vız Vız Arı ağız ve diş sağlığı üzerine bir arkadaşını uyarıyor. Daha neler mi var? Şenlik, Çizgilerle Kıssa, Bilmece- Bulmaca Genç Yazar Çizerler... Bu ve daha fazlası için Can Kardeş’i takip edin! Can Kardeş evinizin neşesi, yüzünüzün tebessümü olmaya devam ediyor.