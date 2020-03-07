"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Cezaevlerine kreş, anaokulu ve lise kurulacak

07 Mart 2020, Cumartesi 11:02
Adalet Bakanlığı cezaevlerinde kreş, anaokulu, lise,meslek lisesi kurmaya hazırlanıyor. Bakanlık ayrıca açık ortaokul ve lise öğrencisi durumundaki tutuklu ve hükümlülere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verecek.

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile kapsamlı bir eğitim ve öğretim işbirliği protokolü imzalamaya hazırlanıyor. İki bakanın 9 Mart Pazartesi günü imzalayacağı işbirliği protokolü çerçevesinde Adalet Bakanlığı cezaevlerinde annesinin yanında kalan 3-6 yaş grubu çocuklar için kreş ve anaokulu, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu çocuklarla gençler için lise ve meslek lisesi kuracak.

Ayrıca açık cezaevlerinde ve çocuk eğitim evlerinde bulunan hükümlülerin yararlandığı mesleki eğitim merkezine devam etme imkanına kapalı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler de kavuşacak.

Protokol kapsamında iş yurtlarındaki hükümlü ve tutukluların kurum içinde 4 yıla kadar örgün eğitim veren mesleki eğitim merkezinde hem çalışıp hem de eğitimlerini tamamlamaları ve burada lise bitirme fark derslerini de görerek aynı zamanda lise diploması almaları sağlanacak.

Binlerce hükümlü faydalanacak

Protokol kapsamında açık ortakokul ve açık lise programına devam edecek tutuklu ve hükümlülerin, okudukları temel dersler için ‘Destekleme Yetiştirme Kursları’ açılması, her bir ders için ceza infaz kurumuna gelecek branş öğretmenlerinin yüz yüze eğitim vermeleri ve böylece örgün yöntem uygulanarak eğitim öğretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

İmzalanacak protokol çerçevesinde ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulardan yaklaşık 60 bininin mesleki eğitim merkezlerinde, 40 bininin diğer öğretim programlarından aktif olarak faydalanacağı öngörülüyor.

Etiketler: cezaevi, kreş, anaokulu, lise
Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mahkeme ucuza ekmek satan fırıncıyı haksız buldu

    Sanayi Bakanı'ndan 'karaborsa' açıklaması

    İranlı milletvekili koronavirüsten öldü

    'Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak'

    THY Basın Müşavirinden koronavirüs açıklaması

    Cezaevlerine kreş, anaokulu ve lise kurulacak

    BM: Türkiye'ye verilen destek artırılmalı

    Azerbaycan'da koronavirüs tehdidi: Vaka sayısı 9'a yükseldi

    ABD'de bazı okullar koronavirüs nedeniyle tatil edildi

    Trump'tan virüs açıklaması: Her şeye hazırlıklıyız

    Dışişleri Bakanlığından AB'ye çağrı: Verdiğiniz sözleri tutun

    Şili'de halk protesto için sokaklarda

    Ateşkes kalıcı olsun

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün

    En büyük sorumluluk yargıda

    İnsanlık onuruna saygı çağrısı

    Sığınmacılara destek gösterisi

    Piyasalar “virüs” etkisinden kurtulamıyor

    Irak'ta bir kişi taburcu edildi

    Dünya genelinde vaka sayısı 100 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör propagandası suçu nasıl oluşur?
    Ahmet BATTAL

    Zalimlerin zalim oyunu: Satranç
    Genel

    En büyük sorumluluk yargıda
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî hayatı tehdit eden hastalıklar
    Cevher İLHAN

    “Siyasetin dine tasallutu...”
    Genel

    Adaletin tecellisi şeffaflıkla mümkün
    Rüstem GARZANLI

    Yeni Asya elli yıldır hak bildiği yoldan vazgeçmedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Krizlerin sebebi tek adamcılık ve istibdattır
    Yasemin YAŞAR

    Kendini aklamak için başkasını kötülemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.