Çocuk dershanemiz Üç Aylar’a hazır!

2-5 yaş çocuklar için her hafta düzenli olarak yapılan çocuk derslerimiz devam ediyor.

İlk çocuk dershanemiz açıldı Geçtiğimiz hafta çocuklarla birlikte Üç Aylar için dershanemizi süsledik. Camlara Recep, Şaban ve Ramazan ayının mahiyetini anlatan görseller yapıştırdık. İçinde bulunduğumuz Recep ayının ekme, Şaban ayının sulama ve sonunda Ramazan ayının yapılanların neticesini alma, hasat etme zamanı olduğu anlatıldı. Bu özel günlerle ilgili hikâyeler okundu, oyunlar oynandı. Üç Aylar takvimi hazırladık, gelecek derste saksılarımıza ekim yapacağız. Böylece manevî bahar olan aylarda bir bir neler olacağını yakından göreceğiz. Çocukların da yeni şeyler öğrendikçe heyecanlanması bize şevk veriyor. Duanızı bekleriz. Not: Üç Aylar takvim görseli için yandaki QR kodunu indirerek çıktısını alabilirsiniz. *** Can Kardeş Çocuk Sayfası okurlarının dikkatine! Sevgili çocuklar; Çizmiş olduğunuz resim, yazmış olduğunuz şiir, hikâye ve yazıları bize göndermek ister misiniz? Sayfamızda yayımlanması için değerlendirebiliriz. İletişim için: [email protected]

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