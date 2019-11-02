Çocuklar hayattır... Can Kardeş Kasım sayısı çıktı!

Can Kardeş Dergisi, bu ayın en önemli özelliklerinden biri olan “Lösemili Çocuklar Haftası”nı kapak konusuna ayırdı.

Hastalık yaşa başa bakmıyor. Modern dünya hızla gelişirken, birçok hastalığa kesin ve net çözüm bulmaktan aciz kalıyor.

Sivil toplum kuruluşları hastalık süresi uzun olan arkadaşlarımızın yanında olabilmek ve onlara moral verebilmek adına, gönüllü olarak mesaisini harcıyor.

Lösemili Çocuk Vakfı bunlardan biri… Muhabirimiz Kübra Örnek, LÖSEV Marmara Bölge Koordinatörü Zuhal Ön ile LÖSEV’i konuştu.

LÖSEV’in Çocuk Hastanesi’nden tutun, Çocuk Köyü’ne kadar bir dizi ücretsiz faaliyet içinde yer aldığını hepimiz biliyoruz. Konuya ilişkin bilgileri “Ne Haber” köşesinde okuyacaksınız…

Can Kardeş’in kahramanlarından Uçan Çocuk da, kendisini görmek isteyen lösemili bir çocuğun isteğini yerine getirmek için onu gezdiriyor ve mutlu olmasını sağlıyor.

ARİF’İN GÖZÜYLE MEVLİD

İsmail Tezer’in kaleme aldığı, Arif’in Dünyası köşesinde, bu ayın önemli özelliklerinden biri de; Peygamber Efendimiz Muhammed ‘in (asm) doğum gününü işliyor olması.

Bir çiçekle bahar olmaz belki, ama karakterimiz Arif babasından aldığı gül ile Efendimiz’in (asm) doğum gününü kendince tefekkür ediyor.

İYİLİK, BİZİ MUTLU EDER

Yine Can Kardeş karakterlerinden aynı zamanda minik yazarlardan Lemanur Yükselten de, yabancı çocuklarla oynamak istemeyen mutsuz bir arkadaşını nasıl mutlu edeceğinin formülünü veriyor ve diyor ki: İyilik bizi mutlu eder, kötülük ise mutsuz” diyor.

PUFFİN’İN RENGÂRENK DÜNYASI

Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu: Rengârenk Gagalı Puffin

İrem Demir’in kaleme aldığı belgesel yazıda, Puffin’in ilginç özelliklerini okuyacak ve şaşıracaksınız. Bu sevimli deniz papağanı, bakalım hangi özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Derginin diğer konu başlıklarına baktığımızda, yazar ve çizerimiz Berfin Karakoyun mikrofonu çocuklara uzatıp “Deprem”i soruyor. Bakalım çocuklar bu cesur konuya nasıl cevap vermiş.

Akvaryum yapmaya ne dersiniz? Faaliyet sayfasında makasınız boş kalmayacak ve hem eğlenecek, hem de zamanınızı iyi değerlendirip bir şeyler öğreneceksiniz.

VIZ VIZ ARI’DAN DİŞ SAĞLIĞI UYARISI

Çizgi karakterlerden Vız Vız Arı, “Ağız ve Diş sağlığı Haftası” münasebetiyle, bir çocuğun dişlerini fırçalaması için ikna ediyor. Ağız kokusundan rahatsız olan Vız Vız bakalım çocuğu nasıl ikna ediyor?

Hikâye bölümümüzde ise Mehtap Yükselten Ablamız diş ağrısı problemi çeken bir arkadaşımızın “dişçi” korkusunu nasıl yendiğini anlatıyor. Merakla okuyacaksınız.