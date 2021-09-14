DGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlara göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül’de yapılacak. 27 Ağustos-07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ankara - Anka

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