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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Diplomalar çöp oldu

05 Nisan 2021, Pazartesi 21:00
Kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunları başka alanlara yönelirken, son 6 ay içerisinde uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısının yüzde 97 oranında arttığı belirlendi.

Kendi alanlarında iş bulamayan üniversite mezunları, uzmanlık gerektirmeyen işlere yönelmiş durumda. Son 6 yılda uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalışan üniversite mezunlarının sayısı yüzde 97 oranında arttı.TÜİK verilerine göre ülke genelinde dar tanımlı işsiz sayısı 4 milyon 61. Bu rakama mevsimlik işçiler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve ümitsiz işsizler eklendiğinde sayı 9 milyon 638 bine yükseliyor. BirGün’ün haberine göre, dar tanımlı 4 milyon işsizin içerisinde 15 yaş ve üzeri 1 milyon 88 bin üniversite mezunu işsiz var.

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