Dostluk ve güvenlik çemberi kurulsun

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Şanlıurfa’da verdiği seminerde “İslâm dünyasının dertleri dosluk ve güvenlik çember kurularak halledilir” dedi.

Gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Şanlıurfa’da musibetlerin- felâketlerin mânevî veçhesi ve dersi”ne dair bir seminer verdi. Bu hususta, deprem, fırtına gibi “zeminin ve havanın hiddeti ve şiddeti” nevindeki umumî musibetlerin umumî hatanın neticesi oluğunu tasrih eden Bediüzzaman’ın “Öyle bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit zâlimlere mahsus kalmaz, masûmları da yakar” âyetinin tefsiriyle “Ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın (insanların) o zâlim eşhasın (şahısların) harekâtına fiilen veya iltizamen (tarafgirlik göstermesiyle) veya iltihaken (bizzat işleyip katılarak) taraftar olmasıyla, hiçbir “itirazda bulunmamasıyla mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye (umumî mûsîbete) sebebiyet verir” okutturduğunu anlattı.

ZÂLİME VE ZULME KARŞI FİKRÎ BEYÂN…

“Peygamberler tarihine ve helâk olan kavimlerin serencâmına bakıldığında fitneyi, fesadı, anarşiyi, terörü, haksızlığı ve zulmü yapanın bir azınlık olduğu görülür. Ancak, çoğunluğun buna alkış tutmasıyla, tasvip etmesiyle, ses çıkarmamasıyla ya da bigâne kalmasıyla, yani ‘eliyle, diliyle, kalbiyle itiraz edip düzeltemeye çalışmaması’yla ‘hüküm eksere göredir’ kaidesince zulmün umumileştiğini ve umumî musîbete sebebiyet verildiğini dile getiren İlhan, daha sonra şu hususlara dikkat çekti: “Lût kavminin önemli bir kısmının ibâdetlerini yaptıkları, lâkin işlenen kötü fiile karşı suskun kalmalarıyla bir nevi fiilen günâhı işleyenlere “taraftarlık” gösterdikleri için Kur’ân’da ‘Hz. Lût’la beraber olanlar’dan sayılmayıp helâk edildikleri bir gerçektir.”

“MÜSBET HAREKET” METODU

Sohbetin ikinci bölümünde İslâm dünyasının içinde bulunduğu keşmekeşe ve Suriye’de süren krize dair bölgede dostluk ve güvenlik çemberi tesisinin gereğini bildiren İlhan, “Bediüzzaman’a göre, ‘İslâm’ın sulh-u umûmiyenin ve selâmet-i ammenin (dünya barışının) temini”yle ve Asr-ı Saadet modelindeki “müsbet hareket” ve “mânevî cihâd” metodunun İslam dünyası için tek çâre olduğunu belirtti.

YENİ ASYA’NIN İSÂBETİ…

Bediüzzaman’ın meşrutiyet-şura ve hürriyet sistemini savunduğunu ifâde eden İlhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni Asya, istikametli ve isabetli bir yayınlarını bu temel tesbit ve tahlillerden alıyor. Yeni Asya’nın meseleleri Risale-i Nur’lar ışığında ele alması, Risalelerdeki Kur’âni perspektifle yorumlaması, sâlim, istikametli tâvizsiz neşriyatıdır” diye özetledi.

Şanlıurfa -Yeni Asya