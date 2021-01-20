EBA için dağa çadır kurdular

Tokat’ın Zile İlçesine bağlı köylerde bulunan 33 öğrenci, köylerinde internet olmadığı için her gün traktörle çıktıkları dağda çadır kurup EBA’ya bağlanıyor.

Tokat’ın Zile ilçesine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Ali Hoca Köyü’nde 135 hane 400 nüfus ve 18 öğrenci bulunuyor. Köy merkezinde internet olmadığı gibi telefon hatları da çekmiyor. Öğrenciler EBA sisteminden derslerini takip edebilmek için internetin çektiği, köy merkezinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan dağ tepesine gidiyor. Duvar’ın haberine göre İlçeye 49 kilometre uzaklıkta 130 haneli, 350 nüfuslu Karşıpınar Köyü’nde ise 15 öğrenci bulunmakta. Köylüler çocukları eğitim alabilsin diye köyün tepesinde bulunan alana çadır kurmuşlar. Çocuklar zorlu tepeye kış şartlarında tırmanarak eğitim almaya çalışıyor.

‘Böyle bir şekilde eğitim olmuyor’

Lise öğrencisi Ceyda, yağan kar nedeniyle eğitimin kendileri için zorlaştığını ifade ederek, “Küçük bir çadırın içindeyiz, sesler birbirine karışıyor. Hava çok soğuk. Ben avukat olmak istiyorum, ama olamayacağım. Böyle bir şekilde eğitim olmuyor. Bazen hiç giremiyoruz. Destek, yardım bekliyoruz. 21’inci yüzyıldayız, elimizde internetimiz yok. Baya yürüyerek ulaşıyoruz buraya, bazen düştüğümüz oluyor. Gelecekte avukat olmak istiyorum ama bu şekilde olamam” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIN HALİNİ GÖRDÜKÇE AĞLIYORUM’

Ali Hoca Köyü Muhtarı İsmail Elibol, “Çocuklarımız okula gidemediği gibi hiçbir şekilde EBA’ya da giremiyor. İnternet olmadığı için çocukları traktörlerle dağlara götürüyoruz. Bu kış günlerinde dağın tepesinde internete giriyorlar. Hiçbir şekilde biz devletten yardım alamıyoruz. Sesimizi artık yetkililerin duymasını istiyoruz. 21. Yüzyılda biz çok mağduruz. Yolumuz yok, hiçbir şekilde ilçeye bile gidemiyoruz. Sesimizin duyulmasını, çocuklarımıza yardımcı olunmasını istiyoruz” diye konuştu. Öğrencilerin çok zor durumda olduklarını ifade eden Karşıpınar Köyü Muhtarı Mehmet Işıldak, “2 yıldır başvurmadığımız hiçbir kurum kalmadı. En son dilekçeme ‘Nüfus az olduğu için yapamıyoruz’ diye cevap geldi. Şimdi zor durumdayız. Ben de çocuklara, ‘İnternet şu gün gelecek’ dediğimden yalancı duruma düştüm. Çocukların halini gördükçe ağladığım zamanlar oluyor. Herkes, ‘Muhtar sen neden ilgilenmiyorsun’ diyor. Ankara’ya kadar vekillerin kapısını çaldım, durumu izah ettim. Sorunumuzu çözecek hiçbir yaklaşım olmadı. Çocukların tabletleri de yok. Kendi imkânları ile tepeye çadır kurdular. Havalar soğudu, kar yağıyor ve bu yüzden çoğu gelemiyor” diye konuştu.