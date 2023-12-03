"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Eğitim bütçesi azaldı, yük ailelere bindi

03 Aralık 2023, Pazar 15:59
MEB’in bütçeden aldığı pay dört yılda yüzde 11.2’den yüzde 9.7’ye kadar düştü. İktidarın bütçe içindeki en çok payı ayırdığını söylediği MEB’e ayrılan ödenek enflasyon karşısında yıllar geçtikçe eridi.

Eğitim harcamalarının esas yükü velilere kaldı. t24’ün haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesi son beş yıl içinde rakamsal olarak artış gösterse de yüksek enflasyon karşısında eridi. Bu haliyle eğitimdeki sorunları gidermekten uzaklaşan MEB bütçesinin genel bütçe içindeki payı da azaldı. Eğitime ilişkin kamu harcamalarının azalması nedeniyle velilerin eğitim harcamaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştırdı. Hanehalkının eğitime en çok para harcadığı OECD ülkesi olan Türkiye’de eğitimin esas yükü velilere kaldı. Uzmanlar; MEB için ayrılan 2024 ödeneğinin de zorunlu eğitim harcamalarını karşılamaktan uzak olduğunu, bununla beraber bütçe içerisinden tarikat ve cemaatlere transferler yapıldığını belirtiyor.

MEB ödeneği oran olarak düştü

Eğitim Reformu Girişimi’nin Raporu’na göre merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan pay son beş sene içinde düştü. Bir başka deyişle; her geçen yıl bütçe içinden eğitime daha az kaynak aktarıldı. MEB’e aktarılan ödeneğin 2019’da merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yüzde 11,8’di. Bu oran 2020’de yüzde 11,4’e, 2021’de yüzde 10,9’a 2022’de ise yüzde 10,8’e düştü. Söz konusu düşüş seyri 2023’de de devam ederek yüzde 9,7’ye geriledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bütçe görüşmelerinde de MEB bütçesinin, merkezi yönetim bütçesindeki oranı yüzde 9’larda kaldı. Yıllar içinde MEB’e aktarılan ödenek rakamsal olarak artış gösterse de enflasyon karşısında eridi. 2019’da reel olarak 376 milyar lira olan MEB ödeneği; 2020’de 369 milyar, 2021’de 361 milyar, 2022’de ise 270 milyar liraya düştü.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze çocuk olmak için en tehlikeli yer! - Bu, çocuklara karşı yürütülen bir savaş!

    Gazze’deki 6500 kişiden haber yok

    Eğitim bütçesi azaldı, yük ailelere bindi

    Sudan’daki tarım projesi iflas etti - Kaç milyar aktarıldı?

    Limonda fiyat farkı yüzde 548,1

    Şimdi Hizmet Risale-i Nur Tarzı - Can Kardeş Aralık sayısı çıktı!

    Mescid-i Aksa İmamı'nın evini de yıkacaklar!

    Gazze'de şahit olduklarımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes!

    Karadeniz Ereğli'de batan geminin kayıp 7 personeli 15 gündür bulunamadı

    Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısı

    Ocakta ekmeğe zam gelebilir

    Saldırıların tekrar başlaması kabul edilemez

    Tasarruf genelgesi yine lafta kaldı

    Müslüman karşıtı nefreti reddediyoruz

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var

    Atalay için AYM’ye ikinci başvuru

    Depremzedeye ‘İlaç Katkı Payı’ tepkisi

    Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırdı

    EURO 2024'teki rakiplerimiz belli oldu

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muhammed Nur Sungur

    Vefatının 11. sene-i devriyesinde babam merhum Mustafa Sungur'u anarken
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İttifak hüdadadır, heva ve heveste değil
    Zeynep ÇAKIR

    Dizilerin sinsi izleri
    Genel

    Çiçek: Hâlâ adalet ve liyakat yok, rüşvet var
    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla dalga mı geçiliyor?
    Ahmet BATTAL

    Ana babayı bilme hakkı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İYİ Parti demokratlara iltihak etmezse..!
    Risale-i Nur'dan

    Cehennem ceza-i amel, Cennet ise fazl-ı İlâhîdir
    İbrahim Günaydın

    Nesilleri bozmaya çalışanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.