Eğitim bütçesi azaldı, yük ailelere bindi

MEB’in bütçeden aldığı pay dört yılda yüzde 11.2’den yüzde 9.7’ye kadar düştü. İktidarın bütçe içindeki en çok payı ayırdığını söylediği MEB’e ayrılan ödenek enflasyon karşısında yıllar geçtikçe eridi.

Eğitim harcamalarının esas yükü velilere kaldı. t24’ün haberine göre, Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bütçesi son beş yıl içinde rakamsal olarak artış gösterse de yüksek enflasyon karşısında eridi. Bu haliyle eğitimdeki sorunları gidermekten uzaklaşan MEB bütçesinin genel bütçe içindeki payı da azaldı. Eğitime ilişkin kamu harcamalarının azalması nedeniyle velilerin eğitim harcamaları son yılların en yüksek seviyesine ulaştırdı. Hanehalkının eğitime en çok para harcadığı OECD ülkesi olan Türkiye’de eğitimin esas yükü velilere kaldı. Uzmanlar; MEB için ayrılan 2024 ödeneğinin de zorunlu eğitim harcamalarını karşılamaktan uzak olduğunu, bununla beraber bütçe içerisinden tarikat ve cemaatlere transferler yapıldığını belirtiyor.

MEB ödeneği oran olarak düştü

Eğitim Reformu Girişimi’nin Raporu’na göre merkezi yönetim bütçesinden eğitime ayrılan pay son beş sene içinde düştü. Bir başka deyişle; her geçen yıl bütçe içinden eğitime daha az kaynak aktarıldı. MEB’e aktarılan ödeneğin 2019’da merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı yüzde 11,8’di. Bu oran 2020’de yüzde 11,4’e, 2021’de yüzde 10,9’a 2022’de ise yüzde 10,8’e düştü. Söz konusu düşüş seyri 2023’de de devam ederek yüzde 9,7’ye geriledi. Geçtiğimiz günlerde yapılan bütçe görüşmelerinde de MEB bütçesinin, merkezi yönetim bütçesindeki oranı yüzde 9’larda kaldı. Yıllar içinde MEB’e aktarılan ödenek rakamsal olarak artış gösterse de enflasyon karşısında eridi. 2019’da reel olarak 376 milyar lira olan MEB ödeneği; 2020’de 369 milyar, 2021’de 361 milyar, 2022’de ise 270 milyar liraya düştü.

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