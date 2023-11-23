Eğitim sistemini demokratikleştirmemiz gerekiyor

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkan Gürkan Avcı, Türkiye’de eğitimcilerin gelecek nesli şekillendirmedeki kritik rollerine rağmen, onlara genellikle yeterince değer verilmediğini belirtti.

Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkan Gürkan Avcı, Türkiye’de eğitimcilerin gelecek nesli şekillendirmedeki kritik rollerine rağmen, onlara genellikle yeterince değer verilmediğini belirterek, “Demokratik bir eğitim sistemi olmaması nedeniyle ebeveynler sıklıkla çocuklarının eğitim içeriği üzerinde kontrol sahibi değiller. Türkiye demokratik, bilimsel ve çağdaş bir eğitim sistemi inşası için daha adil bir eğitim sistemi oluşturmanın yollarına başvurmalıdır” dedi.

İnsanlığı emperyalizmin sömürüsünden kurtarmak için Türkiye’nin büyük bir eğitim sıçraması başlatması gerektiğini de söyleyen Gürkan Avcı, “Eğitim insanları köleleştirmek ve sömürmek için değil insanlık yararına katıksız ulvi bir etkinlik olarak sistemleştirilmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda günümüzde eğitimin ve bilimin kime ve neye hizmet ettiği ortadayken Türkiye’nin eğitim, bilim, teknoloji ve Ar- Ge çalışmalarına daha çok yatırım yaparak, eğitim sistemini muasırlaştırarak ezilen, sömürülen ülkelere rol model ve hatta lokomotif olmasını sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz