Eğitimde fırsat eşitsizliği derinleşiyor

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Abdulbaki Değer uzaktan eğitim sürecine ilişkin Karar’da bir görüş yazısı kaleme aldı.

Ülkemizde eğitime erişim anlamında sosyal, ekonomik nedenlerden kaynaklanan ciddî sproblemler yaşandığını söyleyen Değer, “Özellikle uzaktan eğitim süreci bu problemi derinleştirmekte ve sosyal-ekonomik nedenlerden kaynaklanan eğitimde fırsat eşitsizliği gittikçe derinleşmektedir. Uzaktan eğitime ulaşacak teknik donanım ve beceri eksikliğinin dışında altyapı yetersizlikleri de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. Bir anda çözülemeyecek bu tür sosyo ekonomik düzey ve altyapı kaynaklı problemlerin dışında önemli bir sorun başlığımız da yönetsel zaafiyet veya planlama noktasında yaşadığımız sıkıntılardır. Çok kısa süre içerisinde giderilmesi mümkün olan bu sorun başlığı malesef hem bürokratik genetiğimiz hem de akut durumlarda özenle uzak durmamız gereken abartılı tepkiler nedeniyle bir tür bebeği seveyim derken nefessiz bırakıp öldürmeye dönüşüyor” dedi.