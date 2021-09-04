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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Eğitimde sorunlar zamanında çözülmeli

04 Eylül 2021, Cumartesi 21:00
Eğitimciler Birliği Sendikası, yeni eğitim öğretim yılının pek çok sorunun gölgesinde başlayacağını vurgulayarak “Eğitimin niteliği ve verimliliği için sorunlar zamanında çözülmeli” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Eğitimciler Birliği Sendikası’ndan yapılan açıklamada (Eğitim-Bir-Sen) 2021-2022 eğitim-öğretim yılının, salgın nedeniyle geleceğe yönelik bazı hedeflerin ötelendiği, mevcut sorunlara yenilerinin eklendiği bir zamanda başladığı belirtilerek, “Eğitimin niteliği ve verimliliği için eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi kaçınılmaz bir gerçektir. Geçmiş kayıplarımızın telafi edilebilmesi, geleceğe güvenle bakılabilmesi için okulların açık tutulması önemli bir karardır” denildi. 

EĞİTİM ÇALIŞANLARINA AŞI VE PCR TESTİ DAYATILMAMALI

Okulların açılmasının salgınla mücadele sürecinde başarılı olunmasına, salgınla mücadelenin ise aşılama, mesafe kuralları, sosyal izolasyon, maske vb. tedbirlerin toplum ve fertler nezdinde yerine getirilmesine bağlı olduğuna şüphe olmadığı ifade edilen açıklamada, “Ancak salgınla mücadele sürecindeki diğer bütün faktörlerin göz ardı edilerek okulların açılmasının, eğitim çalışanlarının aşılanmasına veya PCR testi zorunluluğuna indirgenmesinin kabulü mümkün değildir” görüşüne yer verildi. Açıklamada, Haftada iki defa PCR testi zorunluluğu getirmek gibi fiilen yürütülmesi neredeyse imkânsız, psikolojik baskı boyutuna varacak, aşılanmayı bireysel bir tercih olmaktan çıkarıp zorunlu bir tercih hâline getirecek her türden zorlamanın, okulların açık tutulması amacına hizmet etmekten uzak olduğu bilinmelidir. Hukukî dayanaktan yoksun, hatalı ve yanlış olan eğitim çalışanlarına PCR testi zorunluluğu kararı yeniden ele alınmalı; eğitim kamu hizmetinin yürütülmesini zora koşacak, eğitim çalışanlarının moral, motivasyon ve çalışma azmine zarar verecek, kurum içi çalışma barışını bozacak bu hatadan bir an evvel dönülmelidir” denildi.

Ücretli öğretmenlikle emek sömürüsünden vazgeçilmeli

Eğitim-Bir-Sen’in açıklamasında eğitimin içinde bulunduğu sorunlar şöyle dile getirildi. “Ücretli öğretmenlikle emek sömürüsünden vazgeçilmeli, ihtiyaç kadrolu öğretmenlerle karşılanmalıdır. Eğitim çalışanlarının yaz dönemi yer değişikliği sorunları çözülmelidir. Memur, hizmetli ve diğer çalışanların malî ve sosyal hakları iyileştirilmelidir. Okulların ödenek ihtiyacı karşılanmalı, okul esaslı bütçeleme uygulaması getirilmelidir. Eğitimcilerin motivasyonunu arttıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır. 

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