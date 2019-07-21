Eğitimde utandıran tablo

Üniversite giriş sınavları şimdiki adıyla YKS sonuçları açıklandığını, sınav sonuçlarının eğitim sistemimizin aynası olduğunu söyleyen ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, rakamların acı gerçeği ortaya koyduğunu belirtti.

Şuurlu Öğretmenler Derneği ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, “Liseden maksat buna Fen liseleri de dahil tek amaç üniversite sınavlarına hazırlıksa dershane mantığıyla çocuklara ders vermek çözüm için en kestirme yol gözükebilir ama eğitim de sadece sınav kazanmaya odaklanılırsa bu tip başarısız sonuçlar insanlarımızı daha da fazla ümitsizliğe sevk edecektir” dedi. Üniversite giriş sınavları şimdiki adıyla YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavları) sonuçları açıklandığını, sınav sonuçlarının eğitim sistemimizin aynası olduğunu söyleyen Sürücü, “Sonuçlar ise özellikle sorulara verilen doğru cevapların ortalamasına baktığımızda yine biz nerede hata yaptık dedirtecek cinsten. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019-YKS testlerinin ortalama ve standart sapmaları başlıklı veri sayfasına baktığımızda rakamlar zaten acı gerçeği ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

Sonuçlara göre dünya rekoru kırmış olabiliriz!

Sınavda Türkçe’de 40 soru da 14.6 , Temel Matematikte 40 soruda 5.6, Fen Bilimlerinde 20’de 2.2, Sosyal Bilimler ’de 20’de 4.6 ortalamayla “dünya rekorunu” kırmaya yanaşmış olabileceğimizi söyleyen Hamdi Sürücü, “AYT’de ise durum daha vahim. Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24’te 4.9, Felsefe Grubu’nda 12’de 2.4, Matematikte 40’da 4.7, Fizik 14’de 1, Kimya 13’de 0.9, Biyoloji 13’de 1.2 doğru cevap verme ortalamasıyla kötü bir performans ortaya koyduğumuz söylenebilir” diye konuştu.

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü

Eğitim sınava odaklı olursa başarısız sonuçlar alınır

Eğitimin sadece sınav kazanmaya odaklanılmasıyla bu tip başarısız sonuçlar ortaya çıkacağını ifade eden Sürücü şunları söyledi: “Eğitim sistemimizi iyi test çözen değil, hayatında karşılaştığı problemleri iyi çözebilen bireyler yetiştirmeye ayarlayabilirsek daha başarılı bir yol seçmiş oluruz. Çocuklarımızı hayata hazırlayacak dünya ve ahiretini mamur edecek iyi bir insan olmasını sağlayacak bir atmosfer oluşturulmalıdır. İşsizlik rakamlarına baktığımızda uygulanan politikaların ve yazbozların sonucu ortaya çıkmaktadır.”