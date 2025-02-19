Ekonomik krizin faturası çocuklara

Ailesi yoksulluk ile mücadele eden 1,7 milyon çocuk, 2024 yılında eğitim ve sağlık hizmetlerine ancak sosyal yardım ile erişebildi.

14 milyon vatandaş, sosyal yardıma muhtaç

Ekonomik kriz, yediden yetmiş yediye toplumun tüm kesimlerini yoksulluğa mahkûm etti. Türkiye’deki derin yoksulluğu ortaya koyan resmî verilere göre, 2024 yılında 3 milyon 537 bin 185 hanede yaşam ancak sosyal yardımlar ile sürdürülebildi.

BirGün’ün haberine göre, AKP’nin politikaları nedeniyle giderek derinleşen ve 3,5 milyon haneyi pençesine alan yoksulluktan en çok çocuklar etkilendi. Türkiye’de yüz binlerce çocuk, sosyal yardım olmadan eğitim ve sağlık hakkına ulaşamaz hale geldi. Çarpıcı tabloyu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları gözler önüne serdi.

Sağlık hakkına da ulaşılamıyor

Maddî imkânları kısıtlı ailelerin çocuklarına yönelik, “Fırsat eşitliğini artırmaya, yaşam kalitelerini yükseltmeye ve potansiyel riskleri azaltmaya” yönelik yapılan yardımlara yönelik verileri yoksulluğun ulaştığı çarpıcı tabloyu ortaya koyan en net veri oldu. 2024 yılında 1 milyon 146 bin 522 kişi, “Şartlı Eğitim Yardımı” kapsamına alındı. Yardım kapsamında ilköğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 90 TL, kız öğrenciler için aylık 100 TL, ortaöğretim kademesindeki erkek öğrenciler için aylık 130 TL, kız öğrenciler için ise aylık 150 TL ödendi. Benzer bir tablo, sağlık alanında da yaşandı. Eğitimin yanı sıra Türkiye’deki milyonlarca çocuk sağlık hakkına da ancak şartlı ulaşabildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan şartlı sağlık yardımı alan kişi sayısı Kasım 2024’te kayıtlara, 590 bin 472 olarak geçti.

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