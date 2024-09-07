Eski okul alışverişleri yok

Okul alışverişinin de geçmişe göre daha kısıtlı yapıldığına dikkat çeken esnaf, velilerin daha çok kırtasiye malzemesi aldığını, bu yıl alışverişlerini kısıtladığını kaydetti.

Bu yaz yurt dışından gelen gurbetçilerin eskiye oranla daha az alışveriş yaptığını söyleyen Hamamyolu Caddesi’ndeki esnaf, işlerin geçen yaza göre düştüğünü söyledi. Fiyatları yükseltmemelerine rağmen gurbetçilere bile her şeyin pahalı geldiğini anlatan esnaf, cirolarının aynı kaldığını fakat masraflarının arttığını belirtti. Okul alışverişinin de geçmişe göre daha kısıtlı yapıldığına dikkat çeken esnaf, velilerin daha çok kırtasiye malzemesi aldığını, bu yıl alışverişlerini kısıtladığını kaydetti.

Piyasa çok kötü

Eskiden okul alışverişlerinin yapıldığı bölgenin kalabalık olduğunu ama bu yıl tek tük insanın geldiğini söyleyen Emrah Özuzma, “Piyasa, ekonomi çok kötü. İnsanlar çok umutsuz. Kiralar arttı. Eleman maliyetleri arttı. Çok zor esnafın işi. Okul bölgesi eskiden kalabalık olurdu. Şimdi gidin tek tük insan var. Eskiye göre insanlar çok almıyor. Ayakkabısını, çantasını götürüyor diktiriyor. Eskisi gibi yoğun alışveriş yok” şeklinde konuştu. Ferit Çakan şunları söyledi: “Okul alışverişi oluyor ama insanlar artık çanta almıyor. Kırtasiye alıyor. Gerekirse çantasını diktiriyor. Çünkü alım gücü çok düştü. İnsanlarda para yok. Ucuz da satsan onlara göre yine pahalı. Ne kadar çabalasak da boş.”

Eskişehir - anka