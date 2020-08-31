Evler küçük bir sınıf olmalı

Uzaktan eğitim ve yeni normal eğitim dönemlerinde öğrencilerin en verimli şekilde eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için Eğitimci Yazar Coşkun Bulut özellikle ilkokul ve ortaokul velilerine tavsiyelerde bulundu.

Bu süreci en verimli şekilde geçirebilmek için Bulut velilere şu tavsiyelerde bulundu: “Öğrencilerin bu süreçte verimli bir eğitim alabilmeleri için her aile evde kendi imkânları ölçüsünde çocuğuna uygun fiziksel koşulları sağlamalı. Bu koşulların sağlanması için odanın ders işlenebilecek sessizlikte ve aydınlık olmasına dikkat edilmeli ve odada çocuğun dikkatini dağıtabilecek başka bir hareket veya eşyanın olmamasına özen gösterilmeli. Evlerde onlar için adeta küçük bir sınıf ortamı oluşturulmaya çalışılmalı. Çocuğun yüz yüze eğitime devam edercesine ciddiyetle günlük ders kitapları ve gerekli malzemelerini önceden bir çanta içinde veya uygun bir yerde hazırlaması sağlanmalı. Çocukların yaşına uygun olarak ortalama yarım saatlik ders planı yapılabilir. Dersler arasında bağlantılar kurarak dersler keyifli hale getirilmeye çalışılmalı. Örneğin çocuğunuz Türkçe dersinde okuduğu bir metnin resmini yapabilir.”

Öğretmenle iyi iletişim kurmak önemli

Bu süreci en verimli geçirmenin yollarından biri de öğretmen ile sağlıklı bir iletişim kurulmasıdır. Öğrencinin devam ettiği okulun koşulları ve teknik imkanlar dahilinde öğretmeni ile telefonda veya EBA TV canlı dersler aracılığıyla konuşması, bilmediği soruları beraber çözmeleri, öğretmeninden destek alması önemli. Hem bu dönemde hem de normal düzene geçildiğinde öğrenmenin en etkili yollarından biri; çocuğun öğrendiklerini, derste anladıklarını kendisi anlatmasıdır. Bu sebeple o gün öğrendiği konuyu anne, baba veya ilgilenebilecek bir kişiye anlatması sağlanmalı ve çocuk sabırla dinlenmeli.

İstanbul – Yeni Asya