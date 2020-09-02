Eylül sayısı çıktı: Can Kardeş eğitim şart diyor

Can Kardeş, İlköğretim Haftası ve Öğrenciler Günü kapsamında bu sayısında eğitime vurgu yapıyor.

Kapak dosyasında Demirhan Kadıoğlu, okuma ve yazmanın önemi ile birlikte öğretmenlerin de çocukların gelecekteki hayatının şekillenmesinde önemli olduğuna dikkat çekiyor. Kadıoğlu aynı zamanda eğitimciliğin bir Peygamber (asm) mesleği olduğunu hatırlatarak, “Eğitimcilerin liyakat sahibi olmanın yanı sıra, donanımlı, sevgi ve şefkat yüklü olması” gerektiğini söylüyor.

HAYAT OKULU

Derginin kahramanlarından Arif, eğitim ve öğretim sezonunun açılışı ile ilgili endişelerini paylaşıyor. Acaba bu sezon okul süreci sağlıklı bir şekilde devam edecek mi diyerek geçmiş dönem okul bahçesindeki oyunları özlediğini hatırlatıyor. Aynı zamanda hem dünya ülkelerinde hem de ülkemizdeki salgın hastalığın bir ders niteliğinde olduğunu anlatıyor.

“OKULUMU ÇOOOK ÖZLEDİİİM”

Okulunu özleyen bir grup çocukla söyleşi yapan İnci Karaman, çocukların yüz yüze olan eğitim özlemini dile getiriyor. Okul oyunlarını, okula gitmeyi ve hatta matematiği sevmemesine rağmen mate- matik öğretmenini özleyen çocuğun söyleşisini okurken gülümseyeceksiniz.

“BEDİÜZZAMAN DEDEM”

Berfin Kararkoyun, Mikrofon Sende köşesinde miniklere Bediüzzaman Dede’lerini soruyor... Öyle güzel cevaplar veriyorlar ki, okunmaya değer... Karakoyun, aynı zamanda çocuklarla yapılmış olan çizgi faaliyetleri Genç Yazar ve Çizerler’de sergiliyor. Can Kardeş bir okul olduğu için şimdiden geleceğin çizerlerini yetiştiriyor.

HAYVANLARIN SIRLI DÜNYASI

Hayvanlar Âlemi’nde bu sayı birbirinin benzeri iki akran böcek sayfalara taşınmış; sümüklüböcek ve salyangozun hem benzer hem de farklı yapılarını öğreneceğiz. Kâinatta hiçbir canlının boşa yaratılmadığını anlamak için İrem Demir’in kaleme aldığı bu seriyi kaçırmayın.

HEM YERLİ, HEM DE MİLLÎ ÇİZGİLER

Dedik ya, Can Kardeş bir okul... Ülkemizde sayfalarında ilk kez yerli çizgi ve çizerleri sayfalarına taşıyan dergi ünvanına sahip... Derginin kahramanları Bizim Can, Vız Vız Arı, Uçan Çocuk, İkizler, Asya gibi karakterler yüzde yüz ve bizden çizgiler. Aynı zamanda mizah sayfamız ve Kıssadan Hisse de de yerli ürünlerimizden. Dahası, Bilmece-bulmaca ve sürpriz sayfalarımız keyifle okunmayı bekliyor.

Daha ne duruyorsunuz? Can Kardeş’i okuyun ve okutturun.