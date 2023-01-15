Faizin adı gecikme zammı oldu

Milyonlarca öğrencinin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin Meclis’ten yasa geçmesine rağmen, borç ödemeye giden milyonlarca genç anapara dışında kendilerinden istenen ‘gecikme zammı’ karşısında hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Meclis’ten yasa geçirdik. KYK borçlarında sadece anapara alınacaktı! Ama bakın anapara dışında gençlere gecikme zammı çıkarılmış. Faizin adı gecikme zammı olmuş, gençlerin borcu katlanmış. Gençlerimizin hayallerini çalan bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

Çakırözer, “Ülkemizde 3 milyon öğrenci KYK kredisi kullandı ya da kullanmakta. Hepsi de ödeme güçlüğü içinde! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrıları sonrası iktidar çıktı ‘Milyonlarca gencin KYK borç faizlerini siliyoruz’ dedi. Meclis’ten yasa geçirdik, gençler sadece anaparayı ödeyecekti. Vergi dairelerine giden gençlerimiz şok yaşıyor. Hayal kırıklığı yaşıyor! Bırakın faizin silinmesini, yeni yeni borçlar çıkarılmış, toplam borçları katlanmış” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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