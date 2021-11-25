‘Gün’lerini kutlayamadılar

Bir öğretmen, “Bizler zorunlu temel gıda, ısınma ve barınma dışındaki bütün giderlerimizi kısıyoruz. Bu yaşamak değil, bu nefes alıp vermek tabiî ki” dedi.

Öğretmenler çözüm bekliyor

Eğitim İş sendikası 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde “Tükeniyoruz” sloganıyla Türkiye geneli eş zamanlı basın açıklaması yaptı. Ankara’da yapılan açıklamada, “Zam, kriz, yoksulluk tükeniyoruz” diyen öğretmenler Ulus Meydanı’nda bir araya gelerek yüksek zamlar sebebiyle geçinemediklerini söylediler. Yüksek ücretlerde gelen faturaları protesto eden öğretmenler kredi kartı, elektrik, doğalgaz faturalarını yaktı.

“EVİN TEK GEÇİM KAYNAĞI TEK MAAŞTIR”

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu sorunlara değinildi: “En az ücret alan sıralamasında en altlarda kalmaktan, itibarımızın her yıl düşmesinden bıktık. Kadrolu öğretmen atamasından vazgeçerek mülâkata dayalı sözleşmeli öğretmen atamasını getiren bakanlık öğretmen açığını ücretli öğretmenle kapatmaya çalışmaktadır. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı 700 bini geçmiştir. Artık her 24 Kasımda atılan hamaset nutuklarını duymak istemiyoruz. Evli 4 emekçiden birinin eşi işsiz, evin tek geçim kaynağı tek maaştır.”

“Geçinemediklerini” söyleyen öğretmenler sıkıntılarını anlattı.

Türkçe öğretmeni Banu Gümüşkete: “Toplumun diğer kesimlerinden farklı olmadığı için biz öğretmenler de geçinmekte zorluk yaşıyoruz. Biz düzenli gelir sahibi olan bir kesimiz ancak inanın böyle geçinmekte bile zorlanıyoruz. Bizler zorunlu temel gıda, ısınma ve barınma dışındaki bütün giderlerimizi kısıyoruz açıkçası. Bu yaşamak değil bu nefes alıp vermek tabi ki” dedi.

Sınıf öğretmeni Derya Ural: Ben öğretmen maaşıyla geçinemiyorum. Arkadaşlarımın da geçinemediğini düşünüyorum. Örneğin markete giderken ‘acaba istediğimiz şeyleri alabilecek miyiz’ diye çekiniyoruz artık. Kiramızı bile ödeyemiyoruz.

14 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen bir eğitimci ise, “Yoksulluk sınırı 10 binin üzerine çıkarken bizim aldığımız maaş ortalama 5 binin ortaları… Aylık bir şey kalmıyor. Her şey fatura ve yiyecek içeceğe gidiyor” dedi.

Muhasebe öğretmeni Mehmet Ali Gürel: Burada kutlama programlarında olmamız lâzım, ama öğretmenlerimizin tamamı geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Derslerde geçim sıkıntısını düşünüyorlar. Bunun son bulması lâzım” dedi.

Anka - Ankara