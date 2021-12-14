Her okulda Kovid-19 vakası var

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur, gereken tedbirlerin alınmadığını belirterek, “Ortalama bütün okullarda karantinalar oldu ve bu süreçte iki öğretmenimiz Covid dolayısıyla vefat etti” dedi.

Eğitim-Sen Trabzon Şubesi Başkanı Engin Nur, pandemiyle ilgili risklere yönelik Millî Eğitim Bakanlığı’nın alınması gereken tedbirleri almadığını belirtti. Nur, “Yüz yüze eğitimde birinci eğitim öğretim yılının ilk yarısı sona erdi. Ama bu süreçte gördük ki pandemiyle ilgili okullarımızda yaşanan risklere yönelik Millî Eğitim Bakanlığı alınması gereken tedbirleri henüz almamış ve hala okullarımızda salgın belirtileri salgın tesbitleri devam ediyor” dedi. Nur konuşmasına şöyle sürdürdü: “Hemen hemen her okulda en az 2-3 öğrencimiz şu ana kadar Covid pozitif çıktı ve karantina uygulamaları yapıldı. Bazı okullarımızda 10 tane öğrenci 15 tane öğrencimizi bazı okullarda sınıfın tümünü bazı okullarımızda 15 sınıf birden aynı anda Covid tesbiti sebebiyle karantinaya alındı. Ortalama bütün okullarımızda sınıflarımız karantinaya alındı. Bu süreçte iki tane öğretmen arkadaşımızı Covid dolayısıyla kaybettik. Ülkemizde çok sayıda öğretmenimizi kaybettik dolayısıyla hâlâ okullarımızda riskler devam ediyor” dedi.

ÖĞRETMENLERİMİZİN 3’TE 1’İ ÜCRETLİ

Nur, en önemli sorunlardan birinin temizlik görevlisi istihdamı olduğu belirterek şunları söyledi: “Okullarımızdaki temizlik görevlisi istihdamı, sınıfların çok kalabalık olması, yeterli derslik olmayışı, bütün sınıflar kalabalık olması önemli sorunlardan. Hatta okul müdürleri çaresiz olarak okulların laboratuvarlarını, okulların kütüphanelerini, okulların bilgisayar sınıflarını dershaneye çevirmişler, sınıflardaki öğrenci sayılarını azaltmak için. Bu durum tabi okulun sadece öğretim yapan bir kurumu dönüştürülmesi demek. Eğitim pedagojik alanda zayıfladı onun içinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın kısa süreçte mutlaka çok sayıda derslik yani okul yapıp eğitim öğretimin hizmetine sunması lâzım. Yine o okullarımıza kadrolu öğretmen atanması gerekiyor hala Millî Eğitim Bakanlığı birçok okulda eğitim öğretim hizmetlerini ücretli öğretmenlerle sürdürüyor, benim çalıştığım okulda bile 3’te 1’i ücretli. 30 öğretmen varsa 10 tanesi ücretli öğretmen bu ücretli öğretmen arkadaşlar da çok az ücretli aynı normal bir öğretmenin yaptığı görevi yapıyorlar onun için onlar da çok mağdurlar”

Trabzon - anka