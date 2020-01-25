İnternet salonları okullardan uzaklaştırılacak

İnternet salonları ile örgün eğitim kurumlarından, özel öğretim kursları, yükseköğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokulları arasında en az 100 metre uzaklık bulunacak.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilirken, okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması gereken umuma açık istirahat ve eğlence yerleri arasına internet kafeler de eklendi. Bu iş yerleri için ruhsat başvurusu yapacak kişilerde Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek şartı aranacak. İnternet salonlarında, ana faaliyet dışında başka bir faaliyette bulunulması yasak olacak. Salonlar 3 ay içinde bu hükme uygun hâle getirilecek. AA

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