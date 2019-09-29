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29 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

İstanbul'daki ağır hasarlı ve az hasarlı okullar belirlendi

29 Eylül 2019, Pazar 19:25
İstanbul Valiliği, deprem nedeniyle hasar oluşan 29 okulda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde faaliyete başlayan görevli kurumların çalışmaları devam ediyor. 

AFAD Merkezinde 3 bin 133 hasarlı yapı ihbarı alınırken, bu hasarlı yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca görevlendirilen teknik ekipler tarafından süratle incelendi. Bunun neticesinde eğitim, sağlık ve sivil yapılarla ilgili bir dizi karar alındı. İlk etapta 114 okul ve eğitim kurumu için hasar tespit talebinde bulunuldu.

Bu okul ve eğitim kurumlarında "Ön Hasar Tespit" çalışmaları tamamlandı. Bu çalışmalar sonucunda; 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okul ağır hasarlı olarak tespit edildi. 

Ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okulun yıkılıp yeniden yapılması veya güçlendirilmesi çalışmalarına en kısa sürede başlanacak. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu okullarda 30 Eylül 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verildi. Eğitim-öğretim hizmetinin aksamadan yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli planlamalar yapıldı. Öğrencilerin 1 Ekim 2019 Salı gününden itibaren hangi okullarda eğitim-öğretime devam edecekleri 30 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar kamuoyuna duyurulacak. Okul binalarının yanı sıra sağlık hizmeti veren binalar da incelendi. Hasar ihbarı yapılan 9 hastaneden 7'sinin hasarsız,1'inin az hasarlı, 1 hastanenin de idari binasının ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Hasar ihbarı yapılan 21 diğer kamu binasının 12'sinin hasarsız, 1'inin az hasarlı, 4'ünün de ağır hasarlı (3'ü Cami, 1'i Camimüştemilatı) olduğu tespit edilmiştir. 4 binada ise incelemeler devam ediyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından 767 binada 12.147 bağımsız bölümün incelemesi bitirildi. Bu çalışmalar sonucunda 9 bin 359 hasarsız, bin 895 az hasarlı, 320 ağır hasarlı, 583 deprem kaynaklı olmayan hasarlı yapı olduğu tespit edildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen 320 bağımsız bölüm, ilgili belediyelerce mühürlendi. Bu binaların gerekli emniyet tedbirleri alınarak, belediyeler tarafından yıkımı en kısa sürede sağlanacak. Bu yapılarda ikamet eden vatandaşlar, kaymakamlık ve belediyeler tarafından misafir edilecek. Az hasarlı olduğu tespit edilen bin 895 bağımsız bölüm ise ilgili belediyesince onaylanacak plan ve projeye göre bina sahipleri tarafından güvenli hale getirilecek." 

Valilik açıklamasında ağır hasarlı ve az hasarlı olduğu ifade edilen okulların hangileri ve hangi ilçede yer aldıkları şu şekilde belirtildi: 

Ağır hasarlı okullar: 

İLÇESİ OKUL/KURUM

BAHÇELİEVLER Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

BAHÇELİEVLER Yenibosna Ortaokulu

BÜYÜKÇEKMECE Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu

ÇATALCA Arif Nihat Asya MTAL 

GAZİOSMANPAŞA Vefa Poyraz Anadolu Lisesi 

GAZİOSMANPAŞA Küçükköy İHL (ABlok) 

GAZİOSMANPAŞA 100. Yıl İlk/Ortaokulu 

PENDİK Seyit Burhan Toprak İlkokulu 

SANCAKTEPE Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merk. 

Az hasarlı okullar: 

ARNAVUTKÖY Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

AVCILAR Abdulkadir Uztürk Ortaokulu 

BEYKOZ Fatinhoca İlkokulu 

BÜYÜKÇEKMECE Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu

EYÜPSULTAN Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu 

FATİH Fatih Çapa Fen Lisesi Yurdu

GAZİOSMANPAŞA Gazi Paşa İlkokulu

GAZİOSMANPAŞA Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş Ortaokulu 

GAZİOSMANPAŞA Karlıtepe Ortaokulu

GÜNGÖREN Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu

KÜÇÜKÇEKMECE Söğütlüçeşme Ortaokulu 

KÜÇÜKÇEKMECE Tahsin Banguoğlu İlkokulu 

KÜÇÜKÇEKMECE Nergiz Anaokulu

MALTEPE Halit Armay Anadolu Lisesi 

PENDİK Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 

PENDİK Ergenekon İlk/Ortaokulu 

SANCAKTEPE Osmangazi İlkokulu

SİLİVRİ Prof.Dr. Besim ÜSTÜNEL Anaokulu 

SULTANGAZİ İstiklal Ortaokulu 

ÜSKÜDAR Burhan Felek Anadolu Lisesi

AA

Etiketler: istanbul, deprem, okul
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