Bir varım, bir yokum

Hayvanlar Âlemi

Heyyy! Dostum! Merhaba,

Daha önce hiç bir karabatak kuşuyla sohbet ettin mi? Sohbet karşılıklı olur, ama, şimdi sen bana bir şey anlatamayacağına göre ben anlatayım sen dinle.

Bir görünür bir kaybolurum

Benimle ilgili bir deyim vardır. “Karabatak gibi” derler. Bir var, bir yok yani. Ortadan kısa sürede kaybolan kişiler için kullanırlar. İşte ben tam da öyleyim. Ama bu kaybolma işi işten kaçmak için değildir. Hızlıyım, o yüzden.

Oltam vardır

Ben bir deniz kuşuyum. 38 farklı türüm vardır. Gagamın uç kısmında balıkçıların oltasına benzeyen bir çengel bulunur. Bu çengel, balığı kolaylıkla yakalamama yardımcı olur. Sürü hâlinde göllerde dolaşır, toplu olarak da balık avlarız. Allah’ın bize verdiği ilham sayesinde doğru yönde hareket ederiz.

Gözlerimiz optik düzeltici özelliğinde

Fotoğraf makinesi gibi optik düzeltme özelliğim var. Suya dalış yaptığımda net görebilmem için tıpkı bir fotoğraf makinesindeki gibi optik düzeltme özelliğine sahibim. Beynim de gözlerimin bu hızlı işleyişiyle bağlantılı olarak doğru ve hızlı kararlar verir. Daha havadayken bir balığı hedef alır, arkasından dalışa geçerim. Daldıktan hemen sonra görüşümü çok hızlı bir şekilde değiştiririm. Suyun içindeki değişken basınç ve farklı odaklama gereksinimleri nedeniyle gözlerim muhteşem uyum sağlar. Net bir şekilde görürüm.

Bu mükemmel özelliklerimin tesadüf olması mümkün müdür?

“O, biri diğeriyle “tam bir uyum” (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasında hiçbir “çelişki ve uygunsuzluk” göremezsin. İşte gözünü çevirip-gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun?” (Mülk Suresi, 3)