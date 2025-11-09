Kitap Köşesi

Vız vız Arı’yı okumaya devam ediyorum. Vız vız “Bugün çalışamam. Dinlenmek için bari kitap okuyayım” dedi. O sırada arkadaşı Pembe’nin “İmdat!” diye seslendiğini duydu. Pembe yağmurda dışarı çıkmış ve suya düşmüştü. Vız vız onu kurtardı ve uyardı. Vız vız ona bu havalarda uçmaması gerektiğini söyledi. “Bir daha okyanus etrafında uçma Pembe!” diyerek tekrar hatırlattı. Hemen kovanlarına geri döndüler.

Kitap okumak güzeldir. Bilgimiz artar. Zihnimizi çalıştırır. Dünyaya değişik bakarız. Öğrendiğimiz bilgileri sevdiğimiz insanlarla paylaşmak bilgiyi daha kalıcı hâle getirir. Ben kardeşlerime kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Babamın da gece yatmadan önce bize dört hikâye okuması hoşuma gidiyor. Yani kitap okumak da, dinlemek de çok güzel.

Her kitap bir macera demek. Siz de her gün kitap okuyor musunuz can kardeşlerim?