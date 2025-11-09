"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Her kitap bir macera

Elifnur ÇALIK
09 Kasım 2025, Pazar
Kitap Köşesi

Vız vız Arı’yı okumaya devam ediyorum. Vız vız “Bugün çalışamam. Dinlenmek için bari kitap okuyayım” dedi. O sırada arkadaşı Pembe’nin “İmdat!” diye seslendiğini duydu. Pembe yağmurda dışarı çıkmış ve suya düşmüştü. Vız vız onu kurtardı ve uyardı. Vız vız  ona bu havalarda uçmaması gerektiğini söyledi. “Bir daha okyanus etrafında uçma Pembe!” diyerek tekrar hatırlattı. Hemen kovanlarına geri döndüler. 

Kitap okumak güzeldir. Bilgimiz artar. Zihnimizi çalıştırır. Dünyaya değişik bakarız. Öğrendiğimiz bilgileri sevdiğimiz insanlarla paylaşmak bilgiyi daha kalıcı hâle getirir. Ben kardeşlerime kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Babamın da gece yatmadan önce bize dört hikâye okuması hoşuma gidiyor. Yani kitap okumak da, dinlemek de çok güzel. 

Her kitap bir macera demek. Siz de her gün kitap okuyor musunuz can kardeşlerim?

Okunma Sayısı: 48
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Britanya Müslüman Vakfı: İngiltere'de son 3 ayda 25 cami saldırıya uğradı

    Netanyahu hakkında yakalama emri

    Gebze'de bir bina daha boşaltıldı

    ABD'de hükümet 39 gündür kapalı: 1700'den fazla uçuş iptal edildi

    ABD'de 104 Kongre üyesinden İsrail'e çağrı: Batı Şeria'daki yıkım emrini derhal geri çek!

    Rusya: Dünyadaki nükleer alandaki eylemleri titizlikle takip ediyoruz

    "Dünyanın en büyük örümcek ağı" bulundu

    ABD'de hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    Ramazan'da Umre için kayıtlar başladı

    Kocaeli'de parfüm deposunda yangın çıktı: 6 kişi öldü

    e-Ticaret'te içeriği belirsiz ürünlerin satışı durduruldu

    Şehirler rant yeri olmasın

    Camiler politik istismar alanı değildir

    BM: İsrail, ateşkeste rağmen 107 insani yardım girişi talebini reddetti

    AB kriterleri Türkiye'nin menfaatine

    Siyaset değil, hukuk karar vermeli

    İsrail, zeytin toplayan Filistinlilere 1 ayda 340 kere saldırdı

    Trump: Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü "çok yakında" sahada olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.