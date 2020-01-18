Karne sevinci kaygıya dönüşmesin

Uzman Klinik Psikolog Ceren Kurtay Doğan, karne sevincinin karne stresine dönüşmemesi için ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.

Sömestr tatili bazı öğrenciler için karne stresini de beraberinde getiriyor. Birçok çocuğun başarısız oldukları için aileleri tarafından eleştirileceklerini, onların sevgisini kaybedeceklerini düşündüğünü ve bu sebeple kaygıya kapıldıklarını söyleyen Uzman Klinik Psikolog Ceren Kurtay Doğan, bu çerçevede ebeveynlere çok kıymetli tavsiyelerde bulunuyor.

Başarısızlık bir deneyimdir

Karne notlarıyla hedeflediği başarıyı tutturamayan öğrencilerin bu başarısızlık duygusundan deneyimle ayrılması, ne yapmamaları gerektiğini öğrenmesi için yine ailelerin rehberliği gerekiyor. Doğan, öğrenilmiş çaresizliğe de dikkat çekiyor. Doğan, bu kavramı şöyle açıklıyor: “Eğer çocuk gerçekten çaba göstermiş ve sınav kaygısı, stres, hastalık gibi sebeplerden süreci iyi yönetemediği için çabasını karne notlarına yansıtamamışsa öğrencinin “öğrenilmiş çaresizlik” hissetmesi olasıdır.Öğrenilmiş çaresizliği, bu durum çocuğun ne yaparsam yapayım başarılı olamıyorum duygusuna kapılmaması olarak açıklayabiliriz. Bu çok tehlikeli bir çıkarımdır. Çocuğun çalışmaya karşı motivasyonunu ileriye dönük ortadan kaldırabilir. Onun olumlu ve güçlü yanlarına dikkat çekin, çabasıyla gurur duyun.”

Kıyaslama değersiz hissettirir

Ailelere çocuklarını asla başka çocuklarla kıyaslamamasını öğütleyen Doğan, “Karnelerin alınmasıyla birlikte notları iyi çocuklar da notları kötü çocuklar da olacaktır. Karşılaştırma, çocuğunuza kendini değersiz ve yetersiz hissettirir. Bu değersizlik hissi uzun vadede motivasyonunu olumsuz etkileyecektir. Başarı kişisel bir yerde kalırsa sağlıklı ve geliştirici olur. Ayrıca karnesi nasıl olursa olsun çocuğunuza iyi ve verimli bir tatil imkânı sunmaya çalışın. Teknolojiden uzak, yaratıcılığını geliştiren etkinliklerle dolu bir program yapmaya gayret edin. Her yaştaki öğrenciye verilebilecek en yararlı öneri ise kendi ilgisine uygun kitap okumaktır” diyor.

İstanbul – Yeni Asya