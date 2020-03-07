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7 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Korona Çin’e alternatif yaptı

07 Mart 2020, Cumartesi 23:08
Türk şirketi, Kovid-19 salgını sebebiyle Çin yerine farklı pazarlara yönelen ülkeler için oto koltuk kılıfı gibi ürünlerde alternatif haline geldi.

Oto koltuk kılıfı başta olmak üzere çeşitli teknik kumaşların üretimini yapan Türk şirketi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Çin yerine farklı ticaret partneri arayan ülkelerin tercihi oldu. Bugüne kadar 38 ülkeye ihracat yapan şirket, Fransa ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden talep aldı. Diriliş Otomotiv Tekstil Ltd. Şti. Genel Müdürü Mehmet Gültekin, yaptığı açıklamada, tekstil sektöründe faaliyet yürüttüklerini ve farklı kumaşlardan üretim yaptıklarını söyledi. Yanmaz oto koltuk kılıfı başta olmak üzere teknik kumaş üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Gültekin, “Çin’de başlayan ve dünyanın çeşitli ülkelerine yayılan Kovid-19 salgınının ardından ürünlerimize yönelik talep arttı. Bu alanda en büyük rakibimiz Çin. Çin ile rekabette sadece mesafenin kısalığını kullanabiliyorduk. Bu en önemli avantajımız. Avrupa’dan sipariş verildiğinde Çin’den 45 günde gelen ürün bizden 10 günde gidiyor. Çin’de çok yoğunluk olduğunda ve talebe yetişemediğinde bizi tercih ediyorlardı.” dedi.

Çin’den mal alamadıklarından bizimle irtibata geçtiler

Kovid-19 salgınının ilk etapta ticaretlerini çok etkileyeceğini düşünmediklerini ifade eden Gültekin, “Salgının üzerinden bir hafta geçmeden ürünlere yönelik talep içerikli mailler ve mesajlar gelmeye başladı. Daha önce Çin ile çalışanlar bu ülkeden mal alamadıklarını söyleyerek bizimle irtibata geçtiler. Ürün verdiğimiz ülkelerden mevcut müşterilerimiz dışında yeni firmalardan da talepler geldi.” diye konuştu. Gültekin, Çin ürünlerine kıyasla Türk mallarının kaliteli olduğuna ve arada fiyat farkı bulunduğuna işaret ederek, talep gelen şirketlere ürünleri için fiyat verdiklerini ve dönüş beklediklerini bildirdi. Kovid-19 salgını ve Brexit süreci sonrası İngiltere’den yoğun talep aldıklarını anlatan Gültekin, “Biz daha çok Afrika ve Güney Amerika’ya yönelmek istiyoruz. Oralarda da belli üretim var ama bizimki gibi değil.” ifadesini kullandı.

AA

Etiketler: koronavirüs, Çin, alternatif
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