KPSS birincisi açıkta kaldı

Tokat’ın Zile ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi genç vatandaş, KPSS’de kendi alanında Türkiye birinci olmasına rağmen, hiçbir yere atanamadı.

Veteriner Sağlık Teknikerliği bölümünden 2010 yılında mezun olan Elif Burcu Açıkgöz, ilk iki yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girdi. Bir sınavdan alanında Türkiye 27. olmasına rağmen atanamadı. Daha sonra kendi Avrupa Birliği (AB) ve devlet destekleri için Danışmanlık Proje ve Eğitim merkezi açan Elif Burcu Açıkgöz, hem çalışıp hem de KPSS hazırlandı. Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre, KPSS sınavına giren ve alanında Türkiye birincisi olan Açıkgöz, Gaziantep İslâmi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Veteriner Teknikerliği tercihlerini yaptı. Alanında Türkiye birincisi olduğu için atanmasına kesin gözüyle bakan Açıkgöz, 6 Ocak’ta açıklanan sonuçlardan sonra şoke oldu. Alanında birinci sırada olmasına rağmen atamadığını öğrenen Açıkgöz, “Hakkımı helâl etmiyorum” dedi. Haber Merkezi

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